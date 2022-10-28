nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области за последние два дня в пожарах погибли три человека

28 октября 08:09
Фото: СУ СКР по Тюменской области
38-летний мужчина погиб во время пожара в селе Пахомова Ишимского района. Трагедия произошла в четверг в 2:05 ночи. Тело погибшего спасатели обнаружили в гараже. По предварительным данным, причиной пожара стало неисправное электрооборудование.
Сюжет
Дом

Сначала загорелся одноэтажный дом, затем огонь перекинулся на хозяйственные строения и гараж.

Еще одна трагедия произошла сегодня рано утром в селе Исетское. Здесь также загорелся частных жилой дом. К сожалению, во время пожара погиб 55-летний местный житель.

В настоящее время по обоим фактам ведется расследование СК. Устанавливаются причины произошедшего ЧП, опрашиваются свидетели.

Ранее «Наш Город» писал, что в четверг вечером в селе Яр сгорел частный жилой дом. Погиб 74-летний пенсионер. Причиной пожара стала непотушенная сигарета.

#Новости#Дом#2#Гибель людей#МЧС#Следственный комитет#Тюменская область#Пожарная безопасность#Пожар#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25