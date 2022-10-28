В Тюменской области за последние два дня в пожарах погибли три человека

Сначала загорелся одноэтажный дом, затем огонь перекинулся на хозяйственные строения и гараж.
Еще одна трагедия произошла сегодня рано утром в селе Исетское. Здесь также загорелся частных жилой дом. К сожалению, во время пожара погиб 55-летний местный житель.
В настоящее время по обоим фактам ведется расследование СК. Устанавливаются причины произошедшего ЧП, опрашиваются свидетели.
Ранее «Наш Город» писал, что в четверг вечером в селе Яр сгорел частный жилой дом. Погиб 74-летний пенсионер. Причиной пожара стала непотушенная сигарета.