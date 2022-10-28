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В Тюменской области вандалы украли часть металлического забора на кладбище

28 октября 05:05
Фото: 1Mi
В тюменской деревне Балахлей неизвестные украли с местного кладбища часть забора. По словам местных жителей, вандалы похитили порядка ста двадцати металлических штакетников. Соответствующие фотографии опубликовали очевидцы в сообществе «ЧС Тюмень».

«На этот забор собирали деньги люди со всей деревни — и пенсионеры, и малоимущие. Это очень большой труд людей, в это вложено много сил и времени, и не маленькие средства. О чём могли думать и что сподвигло этих „странных людей“ на этот поступок?» посетовал автор фотографий.

В комментариях под постом подписчики сообщества кражу осудили. Также отметили, что, к сожалению, некоторые люди ради наживы не гнушаются ничем.

«14 октября была у родственницы на могиле на кладбище Червишево-2. Так вандалы не только оградку унесли, но и столик, скамейку», написала Маша К.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Созоново задержали местного жителя, похитившего с местного кладбища более сотни металлических столбиков. Размер ущерба составил порядка двухсот тысяч рублей.

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