В Тюменской области вандалы украли часть металлического забора на кладбище

«На этот забор собирали деньги люди со всей деревни — и пенсионеры, и малоимущие. Это очень большой труд людей, в это вложено много сил и времени, и не маленькие средства. О чём могли думать и что сподвигло этих „странных людей“ на этот поступок?» посетовал автор фотографий.