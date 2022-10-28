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В Тюменской области установлен коэффициент для авансовых платежей по НДФЛ

28 октября 11:22
Фото: 1Mi
В Тюменской области подписан закон № 55 «Об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда». Документ был опубликован 27 числа на сайте правовой информации.

«В соответствии со ст. 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации установить на 2023 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, равный 2,636»сообщается в законе №55.

Коэффициент начнёт действовать с 1 января 2023 года. Он используется для фиксированного авансового платежа по НДФЛ для иностранных граждан.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ищут специалистов на зарплату в 140 тысяч рублей. На большие выплаты могут рассчитывать монтажники трубопроводов, инженеры по бурению и менеджмент компаний.

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