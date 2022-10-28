В Тюменской области разработают для региона свое туристическое «Золотое кольцо»

В поселениях была проведены историко-архитектурные опорные планы и типология застройки, адресная фотофиксация. По итогам поездок специалисты ТИУ подготовили 40 предложений по реновации и благоустройству. Среди них проект Базарной площади Тобольска, историко-архитектурного заповедника «Ершово», туристского комплекса «Ингальская долина» и эколого-археологической тропы «Марьино ущелье», пешеходной улицы Дзержинского и центра Тюмени, а также серия проектов организации и обустройства туристских маршрутов.