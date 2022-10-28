В Тюменской области разработают для региона свое туристическое «Золотое кольцо»

В поселениях была проведены историко-архитектурные опорные планы и типология застройки, адресная фотофиксация. По итогам поездок специалисты ТИУ подготовили 40 предложений по реновации и благоустройству. Среди них проект Базарной площади Тобольска, историко-архитектурного заповедника «Ершово», туристского комплекса «Ингальская долина» и эколого-археологической тропы «Марьино ущелье», пешеходной улицы Дзержинского и центра Тюмени, а также серия проектов организации и обустройства туристских маршрутов.
По мнению архитекторов, создание областного «Золотого кольца» положительно скажется на внутреннем турпотоке. Также позволит увеличить число иностранных туристов в регионе и даст возможность экономического развития тридцати населенным пунктам.
Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области планирует увеличить к 2030 году туристический поток до 8-9 миллионов человек в год. В 2021 году регион принял более 3,6 миллиона гостей.