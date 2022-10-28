В тюменском селе во время пожара погиб пенсионер

Признаков насильственной смерти на теле пенсионера не обнаружено. По предварительным данным, возгорание в доме началось из-за плохо потушенной сигареты.
В настоящее время устанавливаются все причины произошедшей трагедии. Уже опрошены очевидцы. В ближайшее время состоятся пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рядом Метелевским водозабором загорелся строительный мусор. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал.