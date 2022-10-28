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В тюменском селе во время пожара погиб пенсионер

28 октября 04:43
Фото: СУ СК России по Тюменской области
Пожар в частном дом произошел накануне вечером в тюменском селе Яр. Во время тушения огня пожарные обнаружили в здании тело 74—летнего пенсионера. По факту гибели пожилого мужчины Следственный комитет начал проверку.

Признаков насильственной смерти на теле пенсионера не обнаружено. По предварительным данным, возгорание в доме началось из-за плохо потушенной сигареты.

В настоящее время устанавливаются все причины произошедшей трагедии. Уже опрошены очевидцы. В ближайшее время состоятся пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рядом Метелевским водозабором загорелся строительный мусор. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал.

#Новости#Расследования#Сигареты#Гибель людей#Следственный комитет#Частный дом#Пожарная безопасность#Пенсионеры#Пожар#Тюменский район#2#Валентина Бурнашева#Общество
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