В Тюмени восьмиклассница соблазнила 21-летнего юношу

Тюменец отметил, что знал о том, что она учится в восьмом классе, но возраст ее не уточнял — выглядела она достаточно взросло: на лице был макияж, на теле татуировки, девственницей она также не была. На суде школьница отметила, что все произошло по обоюдному согласию. Инициатором интимной связи была именно она.