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В Тюмени восьмиклассница соблазнила 21-летнего юношу

28 октября 06:07
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21-летнего тюменца осудили за интимную связь с несовершеннолетней школьницей. Молодого человека приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Такое решение вынес Калининский районный суд Тюмени.
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Тюмень

Как выяснилось, с восьмиклассницей юноша познакомился летом 2021 года в гостях у общего друга. Когда они остались наедине, девушка начала приставать к нему. Интимная связь произошла по обоюдному согласию.

Тюменец отметил, что знал о том, что она учится в восьмом классе, но возраст ее не уточнял — выглядела она достаточно взросло: на лице был макияж, на теле татуировки, девственницей она также не была. На суде школьница отметила, что все произошло по обоюдному согласию. Инициатором интимной связи была именно она.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на двенадцать лет отправили в тюрьму местного жителя за изнасилование дочери своей сожительницы. Девочке на момент преступления было всего 11 лет.

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