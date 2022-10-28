В Тюмени стартовал крупный социально-культурный экологический проект

«Это первый экодом, который мы открываем в партнерстве с городом и региональным оператором. Проект полностью отвечает нашей стратегии в области устойчивого развития: с одной стороны, он помогает формировать привычки ответственного потребления, бережного отношения к ресурсам и объединять неравнодушных к экологическим вопросам людей в сообщество, а с другой — способствует вовлечению пластиковых отходов в цикл переработки. Это отличный пример синергии», подчеркнул Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию СИБУРа.