В Тюмени стартовал крупный социально-культурный экологический проект

Экодом «Гудвин» — это новое общественное пространство, где тюменцы и гости города могут узнавать новое, говорить об экологии и сдавать наиболее подходящие для повторного использования виды вторсырья.
«Это первый экодом, который мы открываем в партнерстве с городом и региональным оператором. Проект полностью отвечает нашей стратегии в области устойчивого развития: с одной стороны, он помогает формировать привычки ответственного потребления, бережного отношения к ресурсам и объединять неравнодушных к экологическим вопросам людей в сообщество, а с другой — способствует вовлечению пластиковых отходов в цикл переработки. Это отличный пример синергии», подчеркнул Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию СИБУРа.
В частности, собранные в экодоме ПЭТ-бутылки смогут стать новыми бутылками, благодаря технологии, которая используется на предприятии СИБУРа в Башкирии.
«Экодом — это больше, чем просто образовательная площадка или пункт раздельного сбора отходов. Это отправная точка целой череды социальных проектов, меняющих экологическое мышление. Вторсырьё, которое сдадут тюменцы, будет учтено в пользу одной из школ пожеланию гостей. Таким образом жители города помогут выбрать самые экологически настроенные образовательные учреждения, которые смогут реализовать свои проекты и идеи при поддержке«Тюменского экологического объединения», — сообщил генеральный директор ООО «ХКЭС»,управляющей организации ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.
Первым человеком, кто принёс в экодом раздельно собранное сырьё, стала депутат Тюменской областной Думы, председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева. Свой выбор Инна Вениаминовна сделала в пользу 65 школы.
Вторсырьё, которое тюменцы принесут в экодом, регоператор ТЭО передаст на переработку. В компании отметили, что будут продолжать поиск партнёров среди перерабатывающих предприятий, чтобы число принимаемых на площадке материалов постоянно увеличивалось.
Посетителей экодома научат разбираться в системе маркировки, организовывать раздельный сбор отходов дома, подскажут, как заменить одноразовые вещи на многоразовые аналоги. Также здесь разместился книгообменик и пуговичный «банк», в котором каждый желающий может оставить ненужную пуговицу или наоборот — подобрать подходящую.