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В Тюмени открылся большой новый теннисный центр

28 октября 13:58
Фото: pxhere.com
Крупнейший за Уралом теннисный комплекс «Лидер» появился в Тюмени. Теперь в столице региона можно проводить соревнования международного уровня, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Теннисный центр расположен на улице Народная, 72. 

Строительство теннисного центра началось весной 2019 года застройщиком группы компаний «ТИС» по инициативе ООО «Гарантия» и руководителя Федерации тенниса Тюменской области Виктора Беличенко.

Теннисный центр «ЛИДЕР» ‒ это спортивный объект нового поколения общей площадью 9691 м², которая вмещает в себя 24 корта (из них 12 открытых кортов с грунтовым покрытием и 12 крытых кортов с покрытием Хард), соответствующих требованиям и стандартам международной федерации тенниса ITF.  Помимо этого, на территории центра есть массажный кабинет, комфортная лаунж-зона, фитнес-зал, просторный зал для проведения групповых и индивидуальных занятий по общей физической подготовке, ритмике и растяжке, спортивный зал с тренажерами и профессиональным оборудованием для силового тренинга, кардиотренировок и занятий специальной физической подготовкой. Все залы оборудованы современными комфортными раздевалками с душевыми кабинами. Примерная посещаемость центра рассчитана на 1500 человек в день.

Для всех желающих, занимающихся и ожидающих, предусмотрено уютное кафе с бесплатным подключением Wi-fi, прокат инвентаря и магазин спортивной экипировки.

Занятия в центре рассчитаны на любителей и спортсменов уже с 4 лет. Для малышей предусмотрены детские группы «Pre-теннис 3-4 года».

Большой теннис – один из престижных видов спорта, который набирает обороты и пользуется большим спросом среди населения. И Тюменская область не исключение.  Только в 2021 году большим теннисом занималось более пятисот человек в Тюмени, Тобольске, Заводоуковском и Голышмановском городских округах. В основной состав сборной команды Тюменской области по теннису входят 7 спортсменов.

Благодаря новому спортивному объекту Тюменская область пополнится новыми звездами спорта и усилит работу по реализации Федерального проекта «Спорт - норма жизни!» в рамках национального проекта «Демография».

#Ирина Швецова
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