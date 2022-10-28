В Тюмени открылся большой новый теннисный центр

Теннисный центр «ЛИДЕР» ‒ это спортивный объект нового поколения общей площадью 9691 м², которая вмещает в себя 24 корта (из них 12 открытых кортов с грунтовым покрытием и 12 крытых кортов с покрытием Хард), соответствующих требованиям и стандартам международной федерации тенниса ITF. Помимо этого, на территории центра есть массажный кабинет, комфортная лаунж-зона, фитнес-зал, просторный зал для проведения групповых и индивидуальных занятий по общей физической подготовке, ритмике и растяжке, спортивный зал с тренажерами и профессиональным оборудованием для силового тренинга, кардиотренировок и занятий специальной физической подготовкой. Все залы оборудованы современными комфортными раздевалками с душевыми кабинами. Примерная посещаемость центра рассчитана на 1500 человек в день.