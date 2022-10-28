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В Тюмени до 1 ноября будут разносить повестки мобилизованным

28 октября 10:34
Фото: «НашГород»
Источник «Нашего города» сообщает, что повестки, в рамках частичной мобилизации, жители Тюменской области перестанут получать 1 ноября. Но на данный момент мобилизационные мероприятия еще не завершены. Сегодня горожане вновь собрались в ДК «Строитель», чтобы оттуда отправиться на базу военной подготовки.

Сейчас в «Строителе» собрались десятки мобилизованных мужчин, получивших повестки сегодня утром.

Мобилизованные Тюменской области в пункте сбора.
Фото: «НашГород»

«Пришёл по повестке, спросили есть ли жалобы на здоровье, про детей. Ответил, что у меня двое детей, поставили штамп годен и отправили в автобус», рассказал «Нашему городу» тюменец.

Эти автобусы сегодня привезут мобилизованных на озеро Андреевское, где вскоре они начнут проходить военную подготовку.

Есть вероятность, что эти граждане станут одними из последних жителей региона, полежащих частичной мобилизации. Источник «Нашего города» сообщил, что повестки мобилизованным будут разносить до 1 ноября.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что 14 дней назад Владимир Путин говорил, что в течение двух недель мобилизационные мероприятия в стране должны завершиться. Завершились ли они?

#Новости#Алена Патрушева#Общество
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