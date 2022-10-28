В Тюмени до 1 ноября будут разносить повестки мобилизованным

Сейчас в «Строителе» собрались десятки мобилизованных мужчин, получивших повестки сегодня утром.
«Пришёл по повестке, спросили есть ли жалобы на здоровье, про детей. Ответил, что у меня двое детей, поставили штамп годен и отправили в автобус», рассказал «Нашему городу» тюменец.
Эти автобусы сегодня привезут мобилизованных на озеро Андреевское, где вскоре они начнут проходить военную подготовку.
Есть вероятность, что эти граждане станут одними из последних жителей региона, полежащих частичной мобилизации. Источник «Нашего города» сообщил, что повестки мобилизованным будут разносить до 1 ноября.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что 14 дней назад Владимир Путин говорил, что в течение двух недель мобилизационные мероприятия в стране должны завершиться. Завершились ли они?