Тюменские военные получают выплаты, реновация на Лесобазе, дело о надписи «Нет *!»

Ранее Сообщалось, что санкции не привели к существенному снижению предложения товаров и услуг в Тюменской области и по всей РФ. Торговцы осваивают параллельный импорт. Уже сейчас многие санкционные товары доступны для потребителей, но цены выше мировых в 1,5 – 2 раза. В начале марта тюменцы были шокированы новостью о том, что в Тюмени перестали продавать технику Apple. В магазинах бытовой техники и электроники «яблочную» продукцию убрали с прилавков, сняли ценники. Горожане начали массово скупать б/у гаджеты на случай, если бренд не вернется в Россию.