Тюменские военные получают выплаты, реновация на Лесобазе, дело о надписи «Нет *!»

В Тюменской области мобилизованным начали поступать первые единовременные выплаты.
Каких-либо заявлений подавать не нужно, выплаты производятся автоматически. При этом в середине октября жёны мобилизованных тюменцев сообщали, что получили только 759 рублей подъёмных. Ситуацию пообещали изменить в ближайшее время.
Реновацию планируют провести в Тюмени на Лесобазе.
На улице Камчатской планируется снести десятки старых домов. Тут появятся жилые строения высотой до 25 этажей, школы и детсады. Для этих целей выделен участок в 60 тысяч кв. м. Проектом займётся компания «ЭНКО», всего под реновацию подпадает 46 домов.
Стоит отметить, что в областной столице выделено несколько участков под проекты КРТ. В районе улицы Максима Горького собираются снести гаражи. На участке около 10 кв.м. появятся нежилые строения.
Под КРТ попали многоквартирные дома на улицах Минская, Смоленская и Киевская. Площадь участка около 2,7 га.
Тюменский суд рассмотрит апелляцию по делу о надписи «Нет *!».
Сегодня в тюменский суд поступила апелляционная жалоба по делу в отношении тюменки Алисы К. Девушку подозревают в дискредитации ВС РФ. 12 октября она была оправдана, суд решил, что за надпись «Нет *!» штрафовать Алису не нужно.
Стоит отметить, что в середине октября российский комедийный актер, сценарист, певец Семен Слепаков написал песню «Нет вобле». Музыкальная композиция, исполненная в традиционном шутливом жанре Слепакова, появилась в YouTube. Поводом для написания песни послужила история с девушкой из Тюмени, написавшей мелом на асфальте «Нет *!» и сумевшей убедить суд в том, что там было написано «Нет вобле», а не что-либо дискредитирующее российскую армию.
Семен Слепаков написал песню про воблу, от которой «все зло на планете — рушатся семьи, страдают невинные дети». Исполнил он ее под гитару, сидя на кухне.
Ранее Сообщалось, что санкции не привели к существенному снижению предложения товаров и услуг в Тюменской области и по всей РФ. Торговцы осваивают параллельный импорт. Уже сейчас многие санкционные товары доступны для потребителей, но цены выше мировых в 1,5 – 2 раза. В начале марта тюменцы были шокированы новостью о том, что в Тюмени перестали продавать технику Apple. В магазинах бытовой техники и электроники «яблочную» продукцию убрали с прилавков, сняли ценники. Горожане начали массово скупать б/у гаджеты на случай, если бренд не вернется в Россию.
Но iPhone снова начали ввозить в страну благодаря параллельному импорту. Вместе с Apple на витрины вернулась техника Samsumg, товары брендов Nokia, Sony, игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo.