nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские военные получают выплаты, реновация на Лесобазе, дело о надписи «Нет *!»

28 октября 16:28
Фото: 1Mi
Тюменцы, призванные в рамках частичной мобилизации, начали получать выплаты в 100 000 рублей. Деньги получили часть военнослужащих остальным сделают перечисления на карту в ближайшие дни.

В Тюменской области мобилизованным начали поступать первые единовременные выплаты.

Каких-либо заявлений подавать не нужно, выплаты производятся автоматически. При этом в середине октября жёны мобилизованных тюменцев сообщали, что получили только 759 рублей подъёмных. Ситуацию пообещали изменить в ближайшее время.

Реновацию планируют провести в Тюмени на Лесобазе.

На улице Камчатской планируется снести десятки старых домов. Тут появятся жилые строения высотой до 25 этажей, школы и детсады. Для этих целей выделен участок в 60 тысяч кв. м. Проектом займётся компания «ЭНКО», всего под реновацию подпадает 46 домов.

Стоит отметить, что в областной столице выделено несколько участков под проекты КРТ. В районе улицы Максима Горького собираются снести гаражи. На участке около 10 кв.м. появятся нежилые строения.

Под КРТ попали многоквартирные дома на улицах Минская, Смоленская и Киевская. Площадь участка около 2,7 га.

Тюменский суд рассмотрит апелляцию по делу о надписи «Нет *!».

Сегодня в тюменский суд поступила апелляционная жалоба по делу в отношении тюменки Алисы К. Девушку подозревают в дискредитации ВС РФ. 12 октября она была оправдана, суд решил, что за надпись «Нет *!» штрафовать Алису не нужно.

Стоит отметить, что в середине октября российский комедийный актер, сценарист, певец Семен Слепаков написал песню «Нет вобле». Музыкальная композиция, исполненная в традиционном шутливом жанре Слепакова, появилась в YouTube. Поводом для написания песни послужила история с девушкой из Тюмени, написавшей мелом на асфальте «Нет *!» и сумевшей убедить суд в том, что там было написано «Нет вобле», а не что-либо дискредитирующее российскую армию.

Семен Слепаков написал песню про воблу, от которой «все зло на планете — рушатся семьи, страдают невинные дети». Исполнил он ее под гитару, сидя на кухне.

Ранее Сообщалось, что санкции не привели к существенному снижению предложения товаров и услуг в Тюменской области и по всей РФ. Торговцы осваивают параллельный импорт. Уже сейчас многие санкционные товары доступны для потребителей, но цены выше мировых в 1,5 – 2 раза. В начале марта тюменцы были шокированы новостью о том, что в Тюмени перестали продавать технику Apple. В магазинах бытовой техники и электроники «яблочную» продукцию убрали с прилавков, сняли ценники. Горожане начали массово скупать б/у гаджеты на случай, если бренд не вернется в Россию.

Но iPhone снова начали ввозить в страну благодаря параллельному импорту. Вместе с Apple на витрины вернулась техника Samsumg, товары брендов Nokia, Sony, игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo.

Материалы по теме
В Тюменской области мобилизованные начали получать единовременные выплатыТюменский суд рассмотрит апелляцию по делу о надписи «Нет *!»Реновацию планируют провести в Тюмени на Лесобазе
#Новости#Выплаты#Новости тюмени#2#Суды#Тюменская область#Военные#Администрация города#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25