Специалисты Цифровой клиники ВСК выяснили, где взять «гормон молодости»

Риск преждевременного старения возрастает и при дисбалансе других гормонов. Например, адреналина, норадреналина и кортизола, которые вырабатываются надпочечниками и относятся к отдельной группе «гормонов стресса». Благодаря кортизолу мы можем справляться со стрессовыми ситуациями. Адреналин и норадреналин оказывают стимулирующее действие на внутренние системы, например, повышается кровяное давление и учащается сердцебиение. Благодаря им физические возможности организма в стрессовой ситуации могут возрастать в несколько раз. Однако избыток этих гормонов производит обратный эффект, снижая защитные функции организма, что приводит к его истощению и повышает риск развития болезней. Нормализовать уровень перечисленных гормонов можно не только за счет полноценного ночного сна, но и сбалансированного питания и достаточного уровня физической активности.