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Следственный комитет начал проверку из-за массового отравления детей в школе № 5

28 октября 07:34
Фото: 1Mi
Следственный комитет начал проверку образовательной школы № 5, где на днях была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Во вторник, 25 октября, образовательное учреждение закрыли на карантин.
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Тюмень

Как рассказала «Нашему городу» мама двоих заболевших учеников, которые учатся в первом корпусе школы № 5, у детей был диагностирован норовирус.

К расследованию инцидента ранее подключилась прокуратура Тюменской области. На данный момент доследственная проверка организована Следственным комитетом.

Ранее «Наш Город» писал, что родители тюменских школьников неоднократно жаловались на качество питания в образовательных учреждениях. В одной из городских школ на обед детям подали не только холодные блюда, но и заплесневелый хлеб.

Между тем, в этом году на питание школьников из областного бюджета дополнительно было выделено более пятнадцати миллионов рублей.

#Новости#Карантин#Недоношенные дети#Школьники#Отравление#Кишечная палочка#Тюмень#Следственный комитет#Школа#Питание#2#Дети#Валентина Бурнашева#Общество
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