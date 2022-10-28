Следственный комитет начал проверку из-за массового отравления детей в школе № 5

Как рассказала «Нашему городу» мама двоих заболевших учеников, которые учатся в первом корпусе школы № 5, у детей был диагностирован норовирус.
К расследованию инцидента ранее подключилась прокуратура Тюменской области. На данный момент доследственная проверка организована Следственным комитетом.
Ранее «Наш Город» писал, что родители тюменских школьников неоднократно жаловались на качество питания в образовательных учреждениях. В одной из городских школ на обед детям подали не только холодные блюда, но и заплесневелый хлеб.
Между тем, в этом году на питание школьников из областного бюджета дополнительно было выделено более пятнадцати миллионов рублей.