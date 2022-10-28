Скончался бывший помощник Сергея Корепанова

Валерий Загудаев проработал в должности помощника председателя областной думы с марта 1998 года. В последнее время он замещал должность заместителя руководителя аппарата, помощника председателя облдумы. Из Тюменской областной Думы Загудаев был уволен месяц назад, немногим позже даты смерти Сергея Корепанова.