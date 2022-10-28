Скончался бывший помощник Сергея Корепанова

Валерий Загудаев проработал в должности помощника председателя областной думы с марта 1998 года. В последнее время он замещал должность заместителя руководителя аппарата, помощника председателя облдумы. Из Тюменской областной Думы Загудаев был уволен месяц назад, немногим позже даты смерти Сергея Корепанова.
Ранее «Наш Город» писал, что Сергей Корепанов скоропостижно скончался в конце июня. 75-летнего парламентария увезли на машине скорой помощи с рабочего места. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
В конце сентября на заседании Тюменской областной Думы был избран новый председатель. Им стал депутат фракции «Единая Россия» Фуат Сайфитдинов. Кандидатуру Сайфитдинова депутаты поддержали единогласно.