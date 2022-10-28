Российским банкам угрожает дефицит банкоматов

«По данным Ассоциации банков России, каждое такое устройство обойдется в 20-30 тысяч долларов, а потребуется их около 160 тысяч – то есть траты составят 3,5 млрд долларов (200 млрд руб). Между тем, убытки банковского сектора России в этом году должны составить не менее 3 трлн рублей»отмечает издание «Новые Известия».