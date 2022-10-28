Российским банкам угрожает дефицит банкоматов

Из-за проблем с поставками оборудования могут пострадать и банки, и клиенты. Использование старых технологий грозит увеличением преступности в сфере высоких технологий.
Более того, только пятая часть банкоматов перенастроена для приёма новых 100-рублёвых купюр. При этом ЦБ РФ предлагает обновить дизайн 1000-рублёвых банкнот. Без специалистов, обновления софта и новых банкоматов сделать это пока не удастся.
Серийное производство оборудования от компаний «САГА Технологии» и BFS (они производят технику для банков) начнётся в следующем году. Но их мощностей явно не хватит, планируется поставка нескольких сотен аппаратов.
«По данным Ассоциации банков России, каждое такое устройство обойдется в 20-30 тысяч долларов, а потребуется их около 160 тысяч – то есть траты составят 3,5 млрд долларов (200 млрд руб). Между тем, убытки банковского сектора России в этом году должны составить не менее 3 трлн рублей»отмечает издание «Новые Известия».
Эксперты пока не могут предложить действенный способ исправить ситуацию.