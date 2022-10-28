РЭО: Эксперты одобрили намерение президента РФ Путина усовершенствовать механизм РОП

Как подчеркнул гендиректор РЭО Денис Буцаев, реформа направлена на упрощение администрирования утилизации упаковки.
Вместо миллионов небольших производств контролирующим органам нужно будет отслеживать работу только 2500 компаний по изготовлению упаковки. Еще одним новшеством является введение нормативов утилизации для упаковки в размере 100%. Это требование начнет действовать с 2025 года, передает rg.ru со ссылкой на гендиректора ППК “РЭО” Дениса Буцаева.
В направленном ранее письме президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Виктория Абрамченко попросила поддержать меры по изменению действующего механизма РОП. В частности, это касалось переноса с 2023 года ответственности за утилизацию всей упаковки на предприятия, которые занимаются ее изготовлением. Производители товаров будут покупать упаковку по стоимости, в которую изначально будут заложены издержки на ее утилизацию.
Сейчас в механизме РОП действуют ставки экосбора с понижающим коэффициентом. Это способствует использованию видов упаковки, которую нельзя утилизировать. Эксперты поддержали решение правительства на законодательном уровне устранить данное недоразумение. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.
По словам одного из основателей Солнечногорского ОЭМЗ Дениса Кондратьева, современная система РОП требует задействования десятков тысяч контролеров и администраторов. Эксперт считает такую систему проверок нечестной и видит необходимость в переносе ответственности на изготовителей упаковки и ведении электронных реестров.
В этом его поддерживает депутат Госдумы Андрей Луговой. По его мнению, запустить новые требования к РОП нужно как можно раньше.
Депутат подчеркнул, что по законодательству сейчас обеспечением утилизации упаковки должны заниматься все субъекты рынка, которые ее используют, включая службы доставки, торговлю через интернет и владельцев торговых точек на рынке.
О нагрузке на бизнес могут думать лишь те, кто не предполагает, что по факту за утилизацию упаковки отвечают граждане. Об этом заявила член НТС Росприроднадзора РФ Наталья Беляева.
В то же время эксперт отметила, что перенос ответственности на изготовителей упаковки значительно уменьшит неразбериху. Она обратила внимание на то, что современные субъекты экономики порой не могут определиться, кто и за что должен платить.