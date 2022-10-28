РЭО: Эксперты одобрили намерение президента РФ Путина усовершенствовать механизм РОП

В направленном ранее письме президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Виктория Абрамченко попросила поддержать меры по изменению действующего механизма РОП. В частности, это касалось переноса с 2023 года ответственности за утилизацию всей упаковки на предприятия, которые занимаются ее изготовлением. Производители товаров будут покупать упаковку по стоимости, в которую изначально будут заложены издержки на ее утилизацию.