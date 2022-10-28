Региональные операторы по обращению с ТКО готовы работать с медотходами

Самой объемной считается категория А, так как по составу в нее входят простые твердые коммунальные отходы без токсикологической, инфекционной и радиационной опасности. Ее то сенаторы и предлагают законодательно отнести к ТКО. Пока этого нет, отходы категории А из медицинских учреждений могут вывозить не только региональные операторы, но и фирмы, которые занимаются обращением медотходов.