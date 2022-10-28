Региональные операторы по обращению с ТКО готовы работать с медотходами

На данный момент в России медицинскими отходами считаются все те, которые образуются в поликлиниках и больницах. Их оборот регулируется СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно — противоэпидемических (профилактических) мероприятий». А сами медотходы делят на пять категорий в зависимости от их возможного воздействия с инфекциями и источниками радиации.
Самой объемной считается категория А, так как по составу в нее входят простые твердые коммунальные отходы без токсикологической, инфекционной и радиационной опасности. Ее то сенаторы и предлагают законодательно отнести к ТКО. Пока этого нет, отходы категории А из медицинских учреждений могут вывозить не только региональные операторы, но и фирмы, которые занимаются обращением медотходов.
В свою очередь, представители ассоциации «Чистая страна», объединяющей десятки региональных операторов России, поддерживают законодательную инициативу сенаторов.
«Мы считаем необходимым приравнять медицинские отходы класса А к твердым коммунальным отходам и закрепить ответственность за обращение с ними за региональным оператором, а также распространить на них все требования 89-ФЗ, которые применяются к отходам производства и потребления и ТКО. Таким образом, можно будет отследить всю цепочку обращения с медицинскими отходами класса А и исключить возможность их попадания на несанкционированные площадки размещения», заявляет исполнительный директор профессионального объединения регоператоров Руслан Губайдуллин.
Эксперт также отмечает, что на данный момент медотходы выведены из-под действия Закона об отходах. Из-за этого в отношении них отсутствуют возможность получения разрешительных документов, лицензионный и экологический контроль и требования, предъявляемые к объектам обеззараживания, обезвреживания и размещения таких отходов. Подобная ситуация ведет к появлению неучтенных отходов, риску образования свалок и нарушению безопасности.
Такого же мнения директор ООО «ТБО «Экосервис» –регионального оператора в западном АПО Свердловской области — Анна Распопова.
«По моему мнению, целесообразно на законодательном уровне включить в полномочия региональных операторов по обращению с ТКО обращение с медицинскими отходами класса А. Этот класс приближен к ТКО (он эпидемиологически безопасен, не имеет контакта с биологическими жидкостями пациентов и инфекционными больными). Такой законодательный шаг позволит организовать обращение с этими отходами исключительно под контролем уполномоченных органов в сфере обращения с ТКО. Нельзя медицинские учреждения исключать из общих правил», отмечает специалист.
При этом Анна Распопова подчеркивает, что у регионального оператора ООО «ТБО «Экосервис» есть все необходимые условия для легального оборота медотходов класса А и общество готово к такой работе.
По мнению исполнительного директора регионального оператора по обращению с ТКО в северном АПО Свердловской области, ООО «Компания «Рифей», Федора Потапова, недостаточно просто приравнять обеззараженные и неопасные медицинские отходы к твердым коммунальным и закрепить это в 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Нужно также и упорядочить и обезвреживание медотходов.
«Необходимо также на законодательном уровне четко регламентировать деятельность по обезвреживанию опасных отходов, продумать государственную систему фильтрации ненадежных компаний-исполнителей. Тогда можно будет не беспокоиться, что в состав ТКО, а затем на мусоросортировочные комплексы и на полигоны попадут опасные медицинские отходы», считает эксперт.
Кроме того, регламентировать можно и обращение с медицинскими отходами класса Б, подлежащие обеззараживанию. Ведь после процедуры они фактически становятся ТКО, но по документам таковыми не являются.
Как заявляет заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной думы Жанна Рябцева, отсутствие законодательной регламентации порядка обеззараживания и дальнейшего обращения медотходов как ТКО «приводит к бардаку в этой сфере»: нет четкого учета, нет реальной ответственности и контроля за тратами медучреждений на эту деятельность. Фирмы-однодневки просто выбрасывают медотходы класса Б в мусорные контейнеры или вывозят на полигоны ТКО.