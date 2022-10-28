Полиция заинтересовалась тюменкой, оскорблявшей школьников

Видеоролик очевидцы опубликовали в сообществе «Типичная Тюмень». В комментариях под постом горожане осудили действия женщины.
«Собаке даже стыдно стало за такую хозяйку», написал Сергей Б.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что с заявлением в полицию на женщину, оскорблявшую детей, никто не обращался. Но по выявленному факту ведется проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце июля в Тюмени местный житель заставил двух подростков на коленях извиняться перед его сыном. На отца было составлено два административных протокола.