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Полиция заинтересовалась тюменкой, оскорблявшей школьников

28 октября 07:57
Фото: 1Mi
Свидетелями неприятного инцидента стали накануне жители микрорайона Войновка. Во дворе одного из домов местная жительница, выгуливающая собаку, накинулась с оскорблениями на школьников. Тюменка в выражениях не стеснялась – выражалась нецензурными словами, обсуждая внешность детей.

Видеоролик очевидцы опубликовали в сообществе «Типичная Тюмень». В комментариях под постом горожане осудили действия женщины.

«Собаке даже стыдно стало за такую хозяйку», написал Сергей Б.

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что с заявлением в полицию на женщину, оскорблявшую детей, никто не обращался. Но по выявленному факту ведется проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце июля в Тюмени местный житель заставил двух подростков на коленях извиняться перед его сыном. На отца было составлено два административных протокола.

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