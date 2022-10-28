Объявлены победители премии в сфере коммуникаций InterComm 2022

Отмечается, что в 2022 году организаторы конкурса ввели в премию дополнительную номинацию — «Проект года». Награду в ней вручают тому, кто больше всех смог вдохновить или удивить жюри. Приз этого года получила компания «Металлоинвест» с проектом «Сказки на ночь».