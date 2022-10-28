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Объявлены победители премии в сфере коммуникаций InterComm 2022

28 октября 15:44
27 октября в Москве огласили список победителей премии InterComm. Она ежегодно вручается лучшим в области внутренних коммуникаций и корпоративной культуры. Информационным партнёром мероприятия является медиахолдинг 1MI.

Каждый год в рамках данной премии строгим жюри определяются лучшие команды и персоны во внутренней коммуникационной сфере, корпоративных медиа, маркетинговых программ и не только. В жюри входят представители департаментов коммуникаций крупнейших российских компаний, университетские преподаватели, эксперты в данных отраслях, пишет newsnn.ru.

В 2022 году на рассмотрение было подано 207 проектов в 13 номинациях. Вот перечень номинаций и лучших в них.

«Люди и технологии»: Сбер, «Тинькофф», «ДОМ.РФ»

«Медиа»: «Открытие», «ПЭК», «Тинькофф»

«Образ жизни»: BIOCAD, КИВИ Банк (АО), «Пятёрочка»

«Общий знаменатель»: Сбер, «Газпром нефть», группа «Полюс»

«Работа мечты»: РЖД, Альфа-Банк, Газпромбанк

«Событие»: ГК «Русагро». КИВИ Банк (АО), Сбер

«Стратегия»: «Открытие», «Тинькофф»

«Территория добра»: «Тинькофф», «Пятёрочка», Сбер

«Точка роста»: Сбер, ООО «ПЭК», Альфа-Банк

«Устойчивое развитие»: «СИБУР», «Тинькофф», Сбер

«Энергия команды»: КИВИ Банк, Газпромбанк (АО), «Белоярская атомная станция»

В номинации «Лучшая команда» первые три места распределены следующим образом: «Пятерочка», банк «Открытие», ГК «Р-Фарм».

Отмечается, что в 2022 году организаторы конкурса ввели в премию дополнительную номинацию — «Проект года». Награду в ней вручают тому, кто больше всех смог вдохновить или удивить жюри. Приз этого года получила компания «Металлоинвест» с проектом «Сказки на ночь».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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