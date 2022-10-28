Объявлены победители премии в сфере коммуникаций InterComm 2022

Каждый год в рамках данной премии строгим жюри определяются лучшие команды и персоны во внутренней коммуникационной сфере, корпоративных медиа, маркетинговых программ и не только. В жюри входят представители департаментов коммуникаций крупнейших российских компаний, университетские преподаватели, эксперты в данных отраслях, пишет newsnn.ru.
В 2022 году на рассмотрение было подано 207 проектов в 13 номинациях. Вот перечень номинаций и лучших в них.
«Люди и технологии»: Сбер, «Тинькофф», «ДОМ.РФ»
«Медиа»: «Открытие», «ПЭК», «Тинькофф»
«Образ жизни»: BIOCAD, КИВИ Банк (АО), «Пятёрочка»
«Общий знаменатель»: Сбер, «Газпром нефть», группа «Полюс»
«Работа мечты»: РЖД, Альфа-Банк, Газпромбанк
«Событие»: ГК «Русагро». КИВИ Банк (АО), Сбер
«Стратегия»: «Открытие», «Тинькофф»
«Территория добра»: «Тинькофф», «Пятёрочка», Сбер
«Точка роста»: Сбер, ООО «ПЭК», Альфа-Банк
«Устойчивое развитие»: «СИБУР», «Тинькофф», Сбер
«Энергия команды»: КИВИ Банк, Газпромбанк (АО), «Белоярская атомная станция»
В номинации «Лучшая команда» первые три места распределены следующим образом: «Пятерочка», банк «Открытие», ГК «Р-Фарм».
Отмечается, что в 2022 году организаторы конкурса ввели в премию дополнительную номинацию — «Проект года». Награду в ней вручают тому, кто больше всех смог вдохновить или удивить жюри. Приз этого года получила компания «Металлоинвест» с проектом «Сказки на ночь».