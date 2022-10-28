Незрячий звукорежиссер из Тюмени рассказал, как начал жить заново

“Эта работа кардинально изменила мою жизнь. Мне очень нравится звукорежиссура, и вот почему. На своей площадке мы в основном проводим небольшие концерты. И во время работы неполадки возникают. Это всегда на всех площадках бывает, что-нибудь не срабатывает, микрофон не хочет подключаться и так далее. И когда ты быстро решаешь проблему, то нервы накаляются и ты задаешь себе вопрос: “Зачем мне это все надо? А надо ли это другим? Хорошо ли у меня это получилось?” И потом, по окончании концерта, когда люди выходят и говорят, что все было классно и благодарят за прекрасное мероприятие, то ты сидишь и думаешь, что всё-таки людям это надо, и я это могу для них сделать. Мне нравится делать людям приятно”.