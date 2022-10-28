Незрячий звукорежиссер из Тюмени рассказал, как начал жить заново

Не хочу сидеть дома
Основное заболевание Бориса - сахарный диабет первого типа. Именно оно привело к потере зрения:
“Я заболел диабетом в семь лет. И вследствие этого в 23 года у меня развилось осложнение - потеря зрения, но не полное. Есть остаточное зрение в виде светоощущения. Когда я только потерял зрение, то три года просидел дома с непониманием как дальше жить, но потом мне помогла Ирина Алиева.
Об Ирине Алиевой, которая занимала пост пресс-секретаря и председателя молодежного совета в отделении Всероссийского общества слепых в Тюмени (ВОС), наш герой рассказывает с теплотой и благодарностью:
“Она очень активная девушка. И она меня вытащила на один из молодежных форумов. Ирина меня реально вытаскивала. Я боялся, сомневался. Она говорила, мол, хорош ломаться, давай поехали. Ну и я отодвинул свои страхи и поехал. И с того форума все началось.”
Вытаскивать приходилось только первое время, а потом Борис проникся, его затянуло.
“Мне помогло нежелание сидеть дома и быть овощем. У нас есть такие ребята, которые боятся из дома выйти. Не хотелось бы таким быть. Вот это меня и мотивирует. Было желание нормально жить, несмотря на свои ограничения. И вот я нашел себе занятие по душе. Мне нравится, это затягивает меня”.
Это нужно людям
Сейчас Борис занимается звукорежиссурой при отделении ВОС в Тюмени. Помимо этого он участвует в производстве тактильных тростей. Звукорежиссер говорит, что сейчас он “середнячок” по профессиональному уровню, но в планах у него стать настоящим профессионалом, который сможет обеспечивать достойный уровень звукозаписи:
“Эта работа кардинально изменила мою жизнь. Мне очень нравится звукорежиссура, и вот почему. На своей площадке мы в основном проводим небольшие концерты. И во время работы неполадки возникают. Это всегда на всех площадках бывает, что-нибудь не срабатывает, микрофон не хочет подключаться и так далее. И когда ты быстро решаешь проблему, то нервы накаляются и ты задаешь себе вопрос: “Зачем мне это все надо? А надо ли это другим? Хорошо ли у меня это получилось?” И потом, по окончании концерта, когда люди выходят и говорят, что все было классно и благодарят за прекрасное мероприятие, то ты сидишь и думаешь, что всё-таки людям это надо, и я это могу для них сделать. Мне нравится делать людям приятно”.
Сложности на пути, конечно, существуют. Но на этом пути сразу встречаются и добрые люди, готовые помочь человеку с тростью.
“Даже когда я был зрячим, то вел менее активную жизнь, чем сейчас. В основном это было по схеме “дом-работа-дом”. А сейчас есть какие-то поездки в другие города, мероприятия. И по городу часто мотаюсь. У меня многие удивляются: “Как ты без зрения?” А как иначе, если надо. Найти сопровождающего на постоянной основе не так-то и легко, поэтому приходится самому. Благо нас окружают неравнодушные люди, которые часто помогают. Подскажут, куда свернуть, куда зайти.”
“Всё ты успеешь”
Борис говорит, что в начале своего пути посоветовал бы себе не бояться двигаться вперед и пробовать реализовываться. Он рассказывает, что на первых порах были небольшие страхи:
“Я думал, например, как я во время мероприятия успею какие-то кнопочки нажать? А потом сказал себе: “Да что ты боишься? Всё ты успеешь, всё сделаешь”. Главное - не бояться и двигаться вперед, развиваться и не останавливаться. Выход есть всегда, главное его найти”.