На НРФ’6 обсудят направления российского рекламного бизнеса

Специальная сессия под эгидой двух ассоциаций — АКАР и ИРИР — объединит представителей агентств, утвержденных операторов рекламных данных (ОРД) и рекламодателей, пишет transsibinfo.com. Участники рынка обсудят возникшие изменения и вызовы. В экспертной дискуссии предусмотрен разбор важных практических советов для отрасли, включая сложные случаи маркировки селф-промо, динамических креативов, программатик инфраструктуры, маркетплейсов и блогеров. На форуме участники рынка в режиме реального времени через объективную оценку экспертов высокой квалификации узнают, какие методы для адаптации к изменениям на законодательном уровне существуют.
Появление единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР) вызвало повышение нагрузки на индустрию и последующие изменения в работе с данными. Помимо этого, возникла обязанность передавать данные обо всех рекламных кампаниях. Именно поэтому эффективная работа с информацией стала основой для выработки успешной бизнес-модели в сегодняшних реалиях.
На новых тенденциях и подходах в работе с данными и прагматик на большой сессии Big data & programmatic сконцентрируются представители ОРД, вендоров, рекламных групп, брендов и площадок. Модераторами дискуссии будут вице-президенты АРИР Анжела Федорченко (Weborama) и Александр Папков (Media Direction Group). Среди подтвержденных экспертов — Анатолий Новожилов (Platforma), Екатерина Макаренкова (Getintent), Вячеслав Кан (Gallery), Дмитрий Федосеев (Hybrid), Александра Клюева (OMD OM Group), Николай Мельников (МедиаСкаут), Виктор Митюнин (ПАО «Вымпелком») и другие.
В деловой программе мероприятия — большой перечень тем, включая те, что направлены на оценку развития интерактивной рекламы. Поиск инструментов, последствия ухода иностранных рекламодателей и технологических игроков, выработка стандартов деятельности являются стимулами для участников к созданию единого вектора развития цифровых коммуникаций в режиме рабочего диалога.
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