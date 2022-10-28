На НРФ’6 обсудят направления российского рекламного бизнеса

Специальная сессия под эгидой двух ассоциаций — АКАР и ИРИР — объединит представителей агентств, утвержденных операторов рекламных данных (ОРД) и рекламодателей, пишет transsibinfo.com. Участники рынка обсудят возникшие изменения и вызовы. В экспертной дискуссии предусмотрен разбор важных практических советов для отрасли, включая сложные случаи маркировки селф-промо, динамических креативов, программатик инфраструктуры, маркетплейсов и блогеров. На форуме участники рынка в режиме реального времени через объективную оценку экспертов высокой квалификации узнают, какие методы для адаптации к изменениям на законодательном уровне существуют.