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Мухаммад уверен, что Ковингтон откажется от боя с Чимаевым

28 октября 18:00
Фото: pxhere.com
Американский боец Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе, объяснил, почему его соотечественник Колби Ковингтон не выйдет на поединок с Хамзатом Чимаевым.

«Я знаю, что ходят разговоры о бое Чимаева и Ковингтона, но этот поединок не имеет никакого смысла. Не думаю, что Колби в итоге согласится на него. Как я уже говорил, Ковингтон не принимает жестких боев, он не дерется с парнями, у которых есть шанс победить его», — заявил Мухаммад американскому телеканалу.

Ранее сообщалось, что Ковингтон и Чимаев проведут бой в начале 2023 года. По другой информации, уроженец Чечни, не знающий поражений, может получить титульный поединок. Об этом сообщает «Советский спорт».

Добавим, что Ковингтон неоднократно оскорблял Чимаева и заявлял, что одержит над ним разгромную победу.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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