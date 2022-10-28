Мухаммад уверен, что Ковингтон откажется от боя с Чимаевым

«Я знаю, что ходят разговоры о бое Чимаева и Ковингтона, но этот поединок не имеет никакого смысла. Не думаю, что Колби в итоге согласится на него. Как я уже говорил, Ковингтон не принимает жестких боев, он не дерется с парнями, у которых есть шанс победить его», — заявил Мухаммад американскому телеканалу.
Ранее сообщалось, что Ковингтон и Чимаев проведут бой в начале 2023 года. По другой информации, уроженец Чечни, не знающий поражений, может получить титульный поединок. Об этом сообщает «Советский спорт».
Добавим, что Ковингтон неоднократно оскорблял Чимаева и заявлял, что одержит над ним разгромную победу.