Итоги съезда Компартии КНР обсудили на конференции «Китай и мир в новом походе»

В дискуссии принял участие руководитель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, который отметил, что в отношениях Китая и Российской Федерации прослеживается положительная динамика. Его мнение поддержал председатель Союза китайских предпринимателей в Российской Федерации Чжоу Лицюнь, который отметил стабильную динамику прироста в двусторонней торговле между странами. В качестве доказательства привели показатель прироста, который на конец сентября 2022 года в абсолютном выражении составил $130 млрд.