Итоги съезда Компартии КНР обсудили на конференции «Китай и мир в новом походе»

По сообщению издания bigasia.ru, в специальной сессии принимали участие посольства обеих стран, представители бизнес-сегмента, научного сообщества, различных общественных организаций и средства массовой информации Китая и Российской Федерации. Участники конференции попытались ответить на один из основных вопросов: как результаты ХХ съезда Коммунистической партии Китайской Народной Республики отразятся на торгово-экономических отношениях государств.
В дискуссии принял участие руководитель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, который отметил, что в отношениях Китая и Российской Федерации прослеживается положительная динамика. Его мнение поддержал председатель Союза китайских предпринимателей в Российской Федерации Чжоу Лицюнь, который отметил стабильную динамику прироста в двусторонней торговле между странами. В качестве доказательства привели показатель прироста, который на конец сентября 2022 года в абсолютном выражении составил $130 млрд.
Также в конференции принял участие зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. По его словам, сейчас важно построить такой мир, в котором не будет диктата западно-центристского экономического крыла. Также он выразил мнение, что социализм с китайской спецификой представляет собой уникальную форму развития, основанную на традиционной культуре Китайской Народной Республики.
Необходимость укрепления отношений Российской Федерации и Китая на всех платформах отметил заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что по результатам ХХ съезда Коммунистической партии Китайской Народной Республики нужно выделить несколько важных моментов. Во-первых, Китай сохраняет курс динамичного развития, во-вторых, Китай уверен в перспективе своего роста, в-третьих, Китай развивается во имя всего мира и стремится к созданию сообщества единой судьбы.
Высокий уровень отношений между КНР и РФ отметил ответственный секретарь бюро высшего совета партии «Единая Россия» Денис Кравченко. Он выразил убежденность, что каждый день взаимовыгодные отношения между ЕР и КПК укрепляются, а дружба между народами двух стран прошла через многие испытания и, несмотря на новые вызовы, продолжает становится прочнее.