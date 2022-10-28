В начале октября 2022 года был подписан законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации или участвуют в спецоперации на Украине. За счет кредитных каникул можно приостановить платежи по оформленным ранее займам, однако временно. Банк или любая другая финансовая организация, в соответствии с заявлением комитета Госдумы, не может отказать в оформлении кредитных каникул, если заявление подается по форме и у заявителя есть предусмотренные законом основания.