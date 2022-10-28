21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации. Многих жителей Тюмени уже призвали, некоторые ждут повесток, однако всех интересует вопрос — как быть с выплатами по кредитам?
В начале октября 2022 года был подписан законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации или участвуют в спецоперации на Украине. За счет кредитных каникул можно приостановить платежи по оформленным ранее займам, однако временно. Банк или любая другая финансовая организация, в соответствии с заявлением комитета Госдумы, не может отказать в оформлении кредитных каникул, если заявление подается по форме и у заявителя есть предусмотренные законом основания.
Кто может получить кредитные каникулы в соответствии с законом:
Для того, чтобы оформить кредитные каникулы по ипотеке (покупка жилья), потребительским займам, можно позвонить в банк по телефону или направить письмо по электронной либо по обычной почте.
Направить заявление на предоставление кредитных каникул можно в период до 31 декабря 2023 года.
Каникулы, в соответствии с распоряжением ЦБ РФ, предоставляются по займам всех видов:
Важно, чтобы все они были оформлены заемщиком до призыва в рамках частичной мобилизации или до отправки в зону спецоперации. Кроме того, каникулы предоставляются и мобилизованным ИП.
Размер оформленного кредита, как и число займов, не имеют значения.
В каких случаях предусмотрено полное списание долга по кредиту? Только в том случае, если заемщик, призванный в рамках частичной мобилизации либо принимавший участие в СВО на Украине, погибнет или умрет в результате полученных ранений. Также долг по ипотеке, потребительскому или любому другому кредиту списывается при получении заемщиком инвалидности I группы.
В перечисленных случаях осуществляется списание долгов также и членов семей военнослужащих и мобилизованных граждан. Следует отметить, что соответствующая норма работает в отношении всех ситуаций, возникших с 24 февраля 2022 года.
Для того, чтобы воспользоваться правом оформления кредитных каникул, необходимо обратиться в банк, выдавший заем. Некоторые финансовые организации предлагают оформить соответствующую заявку через мобильные приложения и сайты, посредством входа в личный кабинет. Детальную информацию об оформлении кредитных каникул можно узнать на сайте Госдумы РФ.