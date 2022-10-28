Глава РЭО Буцаев: Больше всех баков для раздельного сбора отходов поставила ФСИН

Глава ППК “РЭО” Денис Буцаев рассказал, что ежегодные объемы производства баков для РСО в стране составляют 6236 штук. Из них 1226 производит ФСИН. Чтобы приобрести такие контейнеры, российские регионы получили в прошлом году миллиард рублей. РЭО следит, чтобы выделяемые из госбюджета средства расходовались по назначению.
Глава ППК “РЭО” Денис Буцаев рассказал, что компания провела отбор среди подтвердивших свои мощности поставщиков. ФСИН оказалась самым крупным из них. На долю службы приходится 14 640 баков. По мнению гендиректора, это свидетельствует о надежности производителя. Буцаев выразил надежду на продолжительную совместную деятельность по оснащению страны такими контейнерами.
Как отметил замглавы РЭО Евгений Карелов, подразделения ФСИН находятся на территории семидесяти трех субъектов России. 98 контрактов с пятнадцатью регионами уже заключены. Карелов уточнил, что один контейнер для РСО в среднем стоит 16,5 тысячи рублей.
В этом году в 43 региональных бюджета поступят средства на покупку таких баков. Субсидирование из госбюджета будет осуществляться в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО». На эти деньги субъекты смогут приобрести более 77 000 баков для раздельного сбора мусора. Напомним, что в 2021 году власти направили на эти цели 1 миллиард рублей. Благодаря правительственным субсидиям 46 регионов смогли пополнить свои населенные пункты 66 тысячами контейнеров для РСО.