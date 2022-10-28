Глава РЭО Буцаев: Больше всех баков для раздельного сбора отходов поставила ФСИН

В этом году в 43 региональных бюджета поступят средства на покупку таких баков. Субсидирование из госбюджета будет осуществляться в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО». На эти деньги субъекты смогут приобрести более 77 000 баков для раздельного сбора мусора. Напомним, что в 2021 году власти направили на эти цели 1 миллиард рублей. Благодаря правительственным субсидиям 46 регионов смогли пополнить свои населенные пункты 66 тысячами контейнеров для РСО.