Брендируется ли гуманитарная помощь в России

На просторах интернета есть документ от 1999 года, касающийся гуманитарной помощи. В нем сказано, что продажа гуманитарной помощи (полная или частичная) запрещается. В то время координировала гуманитарную помощь Комиссия по вопросам международной гуманитарной помощи при Правительстве Российской Федерации. Информация об этой комиссии в последний раз обновлялась в 2017 году.
Сейчас благотворительные фонды и организации самостоятельно следят, чтобы гумпомощь дошла до получателей в том виде, в котором была отправлена. Помочь пресечь продажу гумпомощи поможет брендирование вещей, но таким занимаются немногие.
В благотворительный фонд «Путевка в Жизнь» начали активно обращаться неравнодушные тюменцы еще в сентябре. Они желали помочь мобилизованным вещами. Фонд собрал круглый стол, все обсудил, а в октябре начал открывать пункты сбора. Сейчас по Тюмени и Тюменскому району открыто 30 пунктов.
«В пункты приносят все по списку, потом все вещи привозят на склад. Оттуда все это уходит в нескольких направлениях: мобилизованным, которые получили повестку, и приходят лично, просят „одеть“ их, увозят в Ожогино тем, кто уже ожидает отправки, в военкомат, где ждут добровольцы. Остальное мы складируем, чтобы собрать машину и увезти в Белгород, а потом на передовую»,рассказал «Нашему Городу» Олег Мисько, президент фонда «Путевка в Жизнь».
Что касается брендирования, то фонд клеит свои наклейки на большие коробки с медикаментами. Олег Мисько признался, что идея брендировать вещи интересная, но требует времени и сил — мужчина предполагает, что она будет сложна в реализации.
У организации есть отдаленное подобие брендирование. Например, швеи создают вещи из определенных цветов, отличных от тех, какие используют в привычной деятельности. Так можно определить, что именно отправлено бесплатно.
«На одежду — ярлычки, но их можно оторвать, куда на обувь нашивать — тоже непонятно… Наверное, какие-то вещи можно брендировать. Те, кто вяжет, могут вплетать какие-то буквы в свои изделия. Это будет здорово. Пока получается так, что все на доверии»,объяснил собеседник.
Но переживать, что вещи не доедут до адресатов, фонду пока не приходится — сейчас только собирают первую машину с гуманитарным грузом. Она будет «своя», потому что, как говорит Олег Мисько, к посредникам доверия нет. Мужчина уверен, что и другие организации брендируют максимум коробки, в которых отправляют вещи.
Так, например, делает партия «Единая Россия». Неделей ранее тюменцы собирали книги для библиотек Краснодона. Все книги, собранные в рамках акции «Книги — Донбассу», упаковали в коробки, которые обклеили наклейками с логотипом партии.
Тюменские фонды и организации, которые получают необходимые вещи от неравнодушных жителей, не часто отправляют обмундирование, дорогую технику. В основном все «бытовое» — термобелье, нижнее белье, теплые носки, спальные мешки, консервы, другие продукты. Горожане не могут покупать специально для фонда бронежилеты, рации и так далее.
Более серьезный список вещей предлагают принести в Храм в Зубарево. Администратор группы храма Ольга разместила то, что нужно на передовой. Сюда вошли квадрокоптеры, бронежилеты, генераторы. По словам женщины, списки обновляются регулярно в зависимости от того, что требуется. Вся собранная гуманитарная помощь также не брендируется.
«Организаторы сбора связываются с теми, для кого сбор, распространяют нам списки самого нужного»,поделилась Ольга с «Нашим Городом».
В тюменский фонд «Семья» тоже ничего не закупают самостоятельно. Гуманитарной помощью отправляют то, что принесли местные жители в «Лавку добра». Но именно гуманитарный груз курируют в департаменте социального развития Тюменской области.
«Ну, а как? Мы же не может на каждый носок этикетку пришивать»,задумались благотворители.