Брендируется ли гуманитарная помощь в России

«В пункты приносят все по списку, потом все вещи привозят на склад. Оттуда все это уходит в нескольких направлениях: мобилизованным, которые получили повестку, и приходят лично, просят „одеть“ их, увозят в Ожогино тем, кто уже ожидает отправки, в военкомат, где ждут добровольцы. Остальное мы складируем, чтобы собрать машину и увезти в Белгород, а потом на передовую»,рассказал «Нашему Городу» Олег Мисько, президент фонда «Путевка в Жизнь».