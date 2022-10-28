Александр Моор ответил, будет ли баллотироваться на второй срок

Мнения тюменцев относительно работы губернатора разнятся — часть поддерживают его деятельность, другая часть относится скептически.
«Хороший губернатор, со своими недостатками, конечно. Но идеальные управленцы сейчас редко встречаются», считает Ольга К.
Тюменцы, которые недовольны работой главы региона, отмечают, что ничего хорошего для жителей области Александр Моор не сделал.
«Запах гари, неконтролируемые цены в магазинах и повышение коммуналки на 14,9%, установка качелей за миллион рублей. Перечислять можно еще долго. Удивляет и нецелесообразность многих проектов в Тюмени. Губернатор не хочет слышать людей», отметила Ольга П.
Александр Моор был назначен на должность губернатора Тюменской области в сентябре 2018 года. До мая 2018 года, с февраля 2011 года, занимал пост главы администрации Тюмени. В этом году вошел в топ-25 национального рейтинга губернаторов России по итогам июля-августа и занял одиннадцатое место.
Ранее «Наш Город» писал, что 24 ноября Александр Моор выступит с ежегодным посланием к жителям Тюменской области. Глава региона расскажет о том, какая ситуация сложилась на сегодняшний день в регионе, подведет итоги.