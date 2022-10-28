Александр Моор ответил, будет ли баллотироваться на второй срок

Губернатор Тюменской области Александр Моор пока не принял решение, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборы главы региона в 2023 году. По его словам, ориентиром для баллотирования на второй срок станут поддержка президента РФ Владимира Путина и жителей области. Об этом он сообщил в интервью газете «Ведомости».

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