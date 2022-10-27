Валерий Лимаренко: Мы повышаем качество и доступность медицинских услуг для населения

С помощью нового аппарата в поликлинике значительно повысится доступность диагностики заболеваний глаз для всех жителей региона. Раньше очередь на такие исследования, а также на лечебные процедуры могла достигать нескольких месяцев. С возрастом практически каждый второй человек сталкивается с нарушениями зрения. Чтобы поставить точный диагноз, часто требуется провести углублённое обследование. Современный аппарат оптической когерентной томографии, который появился в Центральной поликлинике, позволяет выявлять заболевания сетчатки на самой ранней стадии. Например, такие патологии глаз, как возрастные изменения, диабетические и сосудистые поражения сетчатки, роговицы и зрительного нерва.