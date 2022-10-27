Тобольские спасатели помогли рыбакам, которые застряли в лесу у озера Щучье

Тобольские спасатели МЧС смогли помочь рыбакам, которые застряли в лесу недалеко от озера Щучье. Их болотоход сломался 26 октября, в четверг им помогли сотрудники МЧС и доброволец. На данный момент они направляются в Овсянниковское сельское поселение.

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