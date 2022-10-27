Тобольские спасатели помогли рыбакам, которые застряли в лесу у озера Щучье

Рыбаки заночевали в болотоходе и стали ждать спасателей.
«Утром в пешем порядке спасатели Тобольского ПСО выдвинулись к месту стоянки рыбаков. Позднее спасателей догнал мужчина на болотоходе, который решил помочь в эвакуации»сообщили в пресс-службе ГКУ ТО «ТОСЭР».
Вмешательство медиков не потребовалось, рыбаки чувствуют себя хорошо.
Утром «Наш город» сообщал, что об инциденте с рыбаками сообщила жена одного из них. Спасателям понадобилось время, чтобы найти необходимую технику и выдвинуться в лес.