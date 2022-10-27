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Тобольские спасатели помогли рыбакам, которые застряли в лесу у озера Щучье

27 октября 15:57
Фото: ГКУ ТО "ТОСЭР"
Тобольские спасатели МЧС смогли помочь рыбакам, которые застряли в лесу недалеко от озера Щучье. Их болотоход сломался 26 октября, в четверг им помогли сотрудники МЧС и доброволец. На данный момент они направляются в Овсянниковское сельское поселение.

Рыбаки заночевали в болотоходе и стали ждать спасателей.

«Утром в пешем порядке спасатели Тобольского ПСО выдвинулись к месту стоянки рыбаков. Позднее спасателей догнал мужчина на болотоходе, который решил помочь в эвакуации»сообщили в пресс-службе ГКУ ТО «ТОСЭР».

Фото: ТОСЭР

Вмешательство медиков не потребовалось, рыбаки чувствуют себя хорошо.

Утром «Наш город» сообщал, что об инциденте с рыбаками сообщила жена одного из них. Спасателям понадобилось время, чтобы найти необходимую технику и выдвинуться в лес.

#Новости#Спасатели#2#Сотрудники МЧС#МЧС#Тюменская область#Тобольский район#Александр Мязин#Общество
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