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Семак высказался об уровне судейства в РПЛ

27 октября 16:36
Фото: pxhere.com
Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в РПЛ есть проблемы и поважнее судейства.

По словам Сергея Богдановича, ошибки у арбитров в матчах чемпионата России, безусловно, присутствуют, но глобального и катастрофического характера они не носят, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу питерского клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне чаще остальных жаловались на судейство представители московского «Спартака», занявшего в итоге десятое место в турнирной таблице РПЛ, но завоевавшего Кубок России. В итоге многие эксперты предупреждали, что подобными заявлениями столичный клуб только настраивает судей против себя.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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