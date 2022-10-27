Семак высказался об уровне судейства в РПЛ

Напомним, что в прошлом сезоне чаще остальных жаловались на судейство представители московского «Спартака», занявшего в итоге десятое место в турнирной таблице РПЛ, но завоевавшего Кубок России. В итоге многие эксперты предупреждали, что подобными заявлениями столичный клуб только настраивает судей против себя.