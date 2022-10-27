РЭО: В Краснодарском крае не подготовили концепцию по проведению мусорной реформы

В РЭО уточнили, что сдача концепции планировалась на 15 июля. После первого срыва сроков прошла рабочая встреча, которую возглавил руководитель Минприроды Александр Козлов. Была установлена новая дата завершения работы над документом ‐ 21 июля. Концепция разрабатывалась компанией-инвестором "РТ-Инвест". Представлять в правительство РФ доработанный, окончательный вариант должно было руководство края. Пока этого не произошло, а протокольное поручение министра природных ресурсов и экологии РФ не исполнено.