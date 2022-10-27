РЭО: В Краснодарском крае не подготовили концепцию по проведению мусорной реформы

Как пишет tass.ru, Краснодарский край опять срывает сроки. В документ, связанный с реализацией мусорной реформы, должны были внести поправки с учетом ранее озвученных замечаний. В перспективе в регионе должны появиться пять мусороперерабатывающих комплексов.
В РЭО уточнили, что сдача концепции планировалась на 15 июля. После первого срыва сроков прошла рабочая встреча, которую возглавил руководитель Минприроды Александр Козлов. Была установлена новая дата завершения работы над документом ‐ 21 июля. Концепция разрабатывалась компанией-инвестором "РТ-Инвест". Представлять в правительство РФ доработанный, окончательный вариант должно было руководство края. Пока этого не произошло, а протокольное поручение министра природных ресурсов и экологии РФ не исполнено.
По сведениям пресс-службы, инвестиции на строительство составят 23 млрд рублей. РЭО, со своей стороны, предлагает финансирование данного проекта в объеме 16,5 млрд рублей. При этом будет задействован механизм льготного облигационного займа на срок 11-12 лет.
Сообщается, что мощность предприятий достигнет 1,5 млн тонн отходов в год. Места их расположения: Туапсинский район (350 тонн в год), Анапа (200 тыс. тонн), Армавир (450 тыс. тонн), станица Староминская (200 тыс. тонн) и село Верхнее Буу (300 тыс. тонн). В планах - переработка 100% поступающих на предприятия ТКО и утилизация пищевых отходов способом компостирования.
Данную отрасль начали реформировать в РФ три года назад. Реформа рассчитана на изменение методов обращения с мусором, призвана сделать технологии обработки более цивилизованными, решить проблему стихийных свалок и уменьшать количество отходов на полигонах.