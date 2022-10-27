РЭО перечислил регионы-лидеры по плате за вывоз ТКО

«По итогам мониторинга региональных операторов за август 2022 года в целом по России их деятельность оценивается как стабильная. Для анализа РЭО взял за основу отчеты регоператоров в личных кабинетах электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО. Собираемость в среднем по стране за январь — август 2022 года составила 87%, граждане и организации заплатили 144,6 млрд рублей за восемь месяцев. Среди регионов есть лучшие и худшие. Если в топе собираемость достигает 96%, то среди аутсайдеров показатель составляет менее 60%», — цитирует 360tv.ru слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.