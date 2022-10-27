РЭО перечислил регионы-лидеры по плате за вывоз ТКО

«По итогам мониторинга региональных операторов за август 2022 года в целом по России их деятельность оценивается как стабильная. Для анализа РЭО взял за основу отчеты регоператоров в личных кабинетах электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО. Собираемость в среднем по стране за январь — август 2022 года составила 87%, граждане и организации заплатили 144,6 млрд рублей за восемь месяцев. Среди регионов есть лучшие и худшие. Если в топе собираемость достигает 96%, то среди аутсайдеров показатель составляет менее 60%», — цитирует 360tv.ru слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.
Вместе с тем в РЭО указали, что из определенных в России 284 зон деятельности регоператоров в 253 зонах к оказанию услуги приступили только 182 оператора. Более того, есть регионы, где уровень собираемости значительно ниже. Это республики Ингушетия, Тыва и Дагестан, Хабаровский край, где этот показатель составил менее 60%.
Основные причины низкой собираемости — большие расстояния до потребителей услуг, а также отсутствие доступа к персональным данным абонентов, что осложняет процесс взыскания долгов. Об этом проинформировал замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.
Специалисты РЭО рассказали, что в этот же период прошлого года собираемость была на том же уровне (87,4%), собрано было 109,9 млрд рублей. В нынешнем году в сумме населению и юридическим лицам были выставлены счета на 166,2 млрд рублей, при этом оплачено всего 144,6 млрд рублей.
Благодаря Москве и Санкт-Петербургу удалось достичь более высоких сборов, так как в этих регионах с этого года начали работать региональные операторы.
Напомним, сегодня в тариф закладывается стоимость вывоза, строительство и эксплуатация объектов обращения с ТКО. Накануне российское правительство добавило в тариф траты на компостирование.
Как отмечается, в этом году правительство России внесло в перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Руководить проектом было возложено на ППК «РЭО». Как указали в компании, высокая собираемость и стабильная работа регоператоров является главной задачей в ходе перехода к экономике замкнутого цикла.