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РЭО перечислил регионы-лидеры по плате за вывоз ТКО

27 октября 17:51
Фото: pxhere.com
Российский экологический оператор опубликовал список регионов — лидеров по собираемости платежей за услугу по вывозу отходов за период с января по август 2022 года. В их числе оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Ивановская, Мурманская, Свердловская, Тамбовская и Кировская области.

«По итогам мониторинга региональных операторов за август 2022 года в целом по России их деятельность оценивается как стабильная. Для анализа РЭО взял за основу отчеты регоператоров в личных кабинетах электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО. Собираемость в среднем по стране за январь — август 2022 года составила 87%, граждане и организации заплатили 144,6 млрд рублей за восемь месяцев. Среди регионов есть лучшие и худшие. Если в топе собираемость достигает 96%, то среди аутсайдеров показатель составляет менее 60%», — цитирует 360tv.ru слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

Вместе с тем в РЭО указали, что из определенных в России 284 зон деятельности регоператоров в 253 зонах к оказанию услуги приступили только 182 оператора. Более того, есть регионы, где уровень собираемости значительно ниже. Это республики Ингушетия, Тыва и Дагестан, Хабаровский край, где этот показатель составил менее 60%.

Основные причины низкой собираемости — большие расстояния до потребителей услуг, а также отсутствие доступа к персональным данным абонентов, что осложняет процесс взыскания долгов. Об этом проинформировал замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Специалисты РЭО рассказали, что в этот же период прошлого года собираемость была на том же уровне (87,4%), собрано было 109,9 млрд рублей. В нынешнем году в сумме населению и юридическим лицам были выставлены счета на 166,2 млрд рублей, при этом оплачено всего 144,6 млрд рублей.

Благодаря Москве и Санкт-Петербургу удалось достичь более высоких сборов, так как в этих регионах с этого года начали работать региональные операторы.

Напомним, сегодня в тариф закладывается стоимость вывоза, строительство и эксплуатация объектов обращения с ТКО. Накануне российское правительство добавило в тариф траты на компостирование.

Как отмечается, в этом году правительство России внесло в перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Руководить проектом было возложено на ППК «РЭО». Как указали в компании, высокая собираемость и стабильная работа регоператоров является главной задачей в ходе перехода к экономике замкнутого цикла.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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