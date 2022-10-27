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Президент Путин одобрил требования по утилизации всей упаковки ее производителями

27 октября 12:02
Фото: reo.ru
Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу изменения механизма РОП, изложенную в письме вице-премьера Виктории Абрамченко, в основе которого лежала идея гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева о переносе ответственности по утилизации упаковки на ее изготовителей.

В письме Абрамченко также попросила главу государства поддержать предложение РЭО об исключении возможности заниматься переработкой отходов специально созданными для этих целей ассоциациями. С января 2025 года также предлагается ввести требование о полной утилизации упаковки, а не 10-45%, как это предусматривают действующие нормативы.

Во время беседы с журналистами из РБК Буцаев обратил внимание на такой положительный аспект нововведений, как упрощение работы контролирующих органов. В случае реализации инициативы контролерам нужно будет администрировать только 2500 предприятий по изготовлению упаковки, а не миллионы малых производств, которые ее используют для реализации своей продукции. Для самих субъектов РОП это также будет удобнее.

Буцаев уточнил, что с 2025 года предусмотрена полная утилизация упаковки. До этого времени компании должны будут успеть адаптироваться к новым требованиям, которые разрабатывались с учетом современной экономической ситуации в России.

Реформа предполагает полное прекращение работы специально созданных ассоциаций в механизме РОП. Этот способ исполнения обязанности по утилизации продемонстрировал свою неэффективность. Участие ассоциаций в механизме РОП Буцаев считает лишним. Более того, многие такие предприятия имеют липовые сертификаты и вместо того, чтобы утилизировать отходы, просто вывозят их на свалку. В документах при этом отражается информация, что мусор был утилизирован. Исключение таких ассоциаций из механизма расширенной ответственности производителей сделает этот процесс легальным и прозрачным.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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