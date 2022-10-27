Президент Путин одобрил требования по утилизации всей упаковки ее производителями

Во время беседы с журналистами из РБК Буцаев обратил внимание на такой положительный аспект нововведений, как упрощение работы контролирующих органов. В случае реализации инициативы контролерам нужно будет администрировать только 2500 предприятий по изготовлению упаковки, а не миллионы малых производств, которые ее используют для реализации своей продукции. Для самих субъектов РОП это также будет удобнее.