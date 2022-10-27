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Новые качели в центре Тюмени, школьники заразились кишечной инфекцией, дело Мартюшева

27 октября 16:52
Фото: 1Mi
В областной столице продолжается реконструкция улицы Дзержинского. Недавно рядом с домом Буркова строители поставили деревянные качели. Местные жители отмечают, что они недоделаны.

В Тюмени на строящейся пешеходной улице установили большие качели.

Некоторые горожане уже успели опробовать новые качели, некоторые из них «чуть не упали». Следует отметить, что реконструкция улицы началась этим летом. Она станет полностью пешеходной. Скоро здесь появится новая система освещения, тротуарная плитка, скамейки.

В Тюмени школьники массово заразились кишечной инфекцией.

Школу №5 закрыли на карантин ещё 25 октября. Сегодня стало известно, что дети заразились кишечной инфекцией, расследование проводят представители Роспотребнадзора и прокуратуры города Тюмени.

Известно, что инцидент произошел в корпусе №1 учебного заведения. Инфекция протекает в легкой форме. Работа школы приостановлена, дети на дистанционном обучении.

В деле тюменца, обвиняемого в экстремизме, появилось доказательство его невиновности.

Судья Конатантин Везденев 27 октября приобщил к материалам дела экспертизу стороны защиты Кирилла Мартюшева (его обвиняют в экстремизме). Павел Руснаков, адвокат Кирилла, отметил, что экспертиза, которую проводила сторона обвинения, в настоящий момент является единственным доказательством вины подозреваемого.

Проверка видеоролика, где Кирилл, по версии следствия, призывает людей к насильственным действиям в отношении полицейских, должна была затронуть, и лингвистический, и психологический аспект. А эксперт смогла твердо доказать лишь наличие лингвистического образования.

Новая экспертиза, предоставленная Павлом Руснаковым, проводилась двумя экспертами — психологом и лингвистом, которые являются докторами наук. Ни один из них не усмотрел в видеоролике, записанным Кириллом, призыва к насилию.

Первого декабря состоится следующее заседание по этому делу, вероятно тогда два эксперта стороны защиты и будут допрошены. Такой перерыв между слушаниями взят в связи с тем, что судья Везденев уходит в отпуск.

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