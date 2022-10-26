В Тюмени прошло заседание Регионального оперштаба по обеспечению безопасности

Оперативный штаб создан для реализации предусмотренных Указами президента России Владимира Путина мер по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации.
Участники заседания уделили самое пристальное внимание вопросам обеспечения общественного порядка и охраны важных объектов.
Александр Моор поставил перед правоохранительными органами задачу – актуализировать планы работы, исходя из реальных вызовов и угроз. При этом в Тюменской области не планируется вводить какие-то дополнительные ограничительные меры, подчеркнул губернатор. В соответствии с Указом президента России в регионе действует базовый уровень готовности.
Напомним, В Тюменской области с начала СВО приняты дополнительные меры по защите от терроризма. В регионе под пристальным вниманием находится защищенность мест массового пребывания людей, топливно-энергетического и транспортного комплексов, а также других потенциальных объектов террористических посягательств.