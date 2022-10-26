nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени прошло заседание Регионального оперштаба по обеспечению безопасности

26 октября 13:23
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел первое заседание Регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности, на котором обсудили вопрос антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Об этом сообщили в правительстве области.

Оперативный штаб создан для реализации предусмотренных Указами президента России Владимира Путина мер по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации.

Участники заседания уделили самое пристальное внимание вопросам обеспечения общественного порядка и охраны важных объектов. 

Александр Моор поставил перед правоохранительными органами задачу – актуализировать планы работы, исходя из реальных вызовов и угроз. При этом в Тюменской области не планируется вводить какие-то дополнительные ограничительные меры, подчеркнул губернатор. В соответствии с Указом президента России в регионе действует базовый уровень готовности.

Напомним, В Тюменской области с начала СВО приняты дополнительные меры по защите от терроризма. В регионе под пристальным вниманием находится защищенность мест массового пребывания людей, топливно-энергетического и транспортного комплексов, а также других потенциальных объектов террористических посягательств.

Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25