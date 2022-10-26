В Тюмени прошло заседание Регионального оперштаба по обеспечению безопасности

Напомним, В Тюменской области с начала СВО приняты дополнительные меры по защите от терроризма. В регионе под пристальным вниманием находится защищенность мест массового пребывания людей, топливно-энергетического и транспортного комплексов, а также других потенциальных объектов террористических посягательств.