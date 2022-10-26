Самыми ИТ-активными учителями стали педагоги из Тюмени и Заводоуковска

Отметим, что конкурсы ИТ-направленности, такие как «ИТ-Актив», «Моя ИТ-идея», областной чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области, проводятся в регионе в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» с целью повышения интереса к цифровым профессиям и образованию ИТ-направленности. Организатором выступает департамент информатизации Тюменской области.