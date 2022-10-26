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Самыми ИТ-активными учителями стали педагоги из Тюмени и Заводоуковска

26 октября 11:31
Фото: департамент информатизации ТО
На прошлой неделе в Тюмени были подведены итоги конкурса «ИТ-актив 2022». Самыми активными учителями информатики стали педагоги из Тюмени и Заводоуковска, сообщает областной департамент информатизации.

В профессиональном конкурсе приняли участие педагоги практически со всех уголков Тюменской области: из Тюменского района, а также из Тюмени, Ишима и Тобольска, с. Упорово, Ишимского района.

По итогам самой ИТ-активной школой стала СОШ №3 филиал МАОУ «СОШ №2» г. Заводоуковска. Школа победила благодаря активности родителей и учителей в использовании АИС «Электронная школа Тюменской области» и участию своих педагогов в конкурсе.

В номинации «Самый ИТ-активный учитель» (в городской школе) победителем стал Валеев Наиль Раисович из МАОУ СОШ №22 города Тюмени. В сельской школе самым ИТ-активным учителем стала Мальцева Валентина Владимировна из МАОУ Упоровская СОШ.

Также определили победителей в номинации «Самый ИТ-активный педагог дополнительного образования». В городской школе таким педагогом стала Уразаева Диана Дамировна из МАОУ «Заводоуковская СОШ №2». В сельской школе победителем стал Караганов Евгений Андреевич из МАОУ Черемшанская СОШ.

Победителей наградили дипломами, памятными кубками и призами на торжественной церемонии закрытия XV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех». Кроме того, победившая общеобразовательная организация получает приз — оборудование на сумму 400 тысяч рублей.

Отметим, что конкурсы ИТ-направленности, такие как «ИТ-Актив», «Моя ИТ-идея», областной чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области, проводятся в регионе в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» с целью повышения интереса к цифровым профессиям и образованию ИТ-направленности. Организатором выступает департамент информатизации Тюменской области.

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