РЭО обнародовал политику зеленого финансирования

Приоритеты установлены особым ESG-стандартом: он является приложением к утвержденной политике. Вышеназванный стандарт предполагает, что компаниям нужно будет сформировать и исполнить стратегические документы, которые устанавливают направления устойчивого развития. Помимо достижения показателей по национальному проекту «Экология» и выполнения всех заданных критериев экономического и социального менеджмента, у претендующих на зеленое финансирование со стороны РЭО должны быть разработаны эффективные подходы в плане расчетов выбросов парниковых газов, а также деятельности по их уменьшению.