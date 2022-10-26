РЭО обнародовал политику зеленого финансирования

В ходе выполнения данной программы РЭО предоставит финансирование проектов по возведению объектов обращения с отходами и объектов по переработке вторичных материальных ресурсов (ВМР), сообщают «Ведомости».
Денис Буцаев рассказал, что РЭО установил политику зеленого финансирования проектов, запланированных в сфере обращения с ТКО и вторичными материальными ресурсами. Компании, которые смогут подтвердить соответствие установленным стандартам политики, получат возможность в первую очередь претендовать на средства, вырученные в результате выпуска зеленых облигаций РЭО и реализации мер государственной поддержки.
Как сообщил Буцаев, политика зеленого финансирования предполагает комплексное решение по трансформации предприятий, функционирующих в сфере обращения с ТКО и вторичными материальными ресурсами, при помощи разных инструментов зеленого финансирования и поддержки со стороны РЭО. Оператор принял решение поддерживать те проекты и компании в отрасли, которые следуют принципам ответственного ведения бизнеса, демонстрируют способность работать с долгосрочными рисками и вести прозрачную деятельность в отношении всех вовлеченных сторон, не только владельцев компаний, заметил Денис Буцаев.
Приоритеты установлены особым ESG-стандартом: он является приложением к утвержденной политике. Вышеназванный стандарт предполагает, что компаниям нужно будет сформировать и исполнить стратегические документы, которые устанавливают направления устойчивого развития. Помимо достижения показателей по национальному проекту «Экология» и выполнения всех заданных критериев экономического и социального менеджмента, у претендующих на зеленое финансирование со стороны РЭО должны быть разработаны эффективные подходы в плане расчетов выбросов парниковых газов, а также деятельности по их уменьшению.
Наряду с использованием стандарта социально-экологических приоритетов, РЭО призывает компании отрасли присоединиться к Декларации устойчивого развития, которая представляет собой приложение к политике зеленого финансирования и определяет основные ценностные подходы к проведению эффективной деятельности в сфере обращения с отходами и ВМР.