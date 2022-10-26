РЭО: Мусорный завод в Магадане обойдется дешевле на 25% благодаря оптимизации

Об этом сообщил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Вопросы, связанные с развитием объектов инфраструктуры на территории Магаданской области, руководитель РЭО детально обсудил с губернатором региона Сергеем Носовым. Об этом пишет atas.info.
Буцаев напомнил о том, что в рамках работы XXV Петербургского международного экономического форума в начале лета текущего года РЭО подписал с главой Магадана документ, предусматривающий финансирование концессионного соглашения региона с ООО «Магаданская экологическая концессия».
«В рамках договоренности в регионе появится объект мощностью 55 тысяч тонн в год, — проинформировал Буцаев. — Это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже».
Ожидается, что экспертизу завершат к концу октября, и после этого назовут точную стоимость проекта. Концессионер может приступить к строительству объекта уже в текущем году, сообщил замглавы РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.
Благодаря появлению мусороперерабатывающего комплекса будет обеспечена обработка и утилизация свыше 80 процентов ТКО, которые образуются на территории Магадана. Ежегодную мощность нового предприятия в сфере обращения с отходами специалисты оценивают в 55 тысяч тонн, из которых 37,5 тысячи придется на утилизацию. В эксплуатацию объект планируют ввести к концу 2024 года.