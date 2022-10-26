РЭО: Мусорный завод в Магадане обойдется дешевле на 25% благодаря оптимизации

Благодаря появлению мусороперерабатывающего комплекса будет обеспечена обработка и утилизация свыше 80 процентов ТКО, которые образуются на территории Магадана. Ежегодную мощность нового предприятия в сфере обращения с отходами специалисты оценивают в 55 тысяч тонн, из которых 37,5 тысячи придется на утилизацию. В эксплуатацию объект планируют ввести к концу 2024 года.