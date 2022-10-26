Педиатр Одинаева рассказала, как безопасно искупать ребенка в ванне

Posted 26 октября 2022,, 18:02
Published 26 октября 2022,, 18:02
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Об этом NEWS.ru рассказала Нисо Одинаева, главный внештатный педиатр Минздрава Мособласти. Младенец, играя в таком круге, хаотично двигается и отталкивается ногами от дна. Он может перевернуться и уйти под воду. Помимо этого, купание в круге способно вызвать травмы шейного отдела.
«Например, если ребенок плавает на животике, то шейный отдел его скелета сильно изгибается. Шея новорожденных очень хрупкая, получается, что из-за круга весь вес малыша ложится при купании на нее, что и может в дальнейшем привести к травмам», — сообщила педиатр.
Медик призвала не оставлять ребенка ни на секунду. «Малыши любят играть в воде, тем более при наличии интересных игрушек. Они красивые, плавают и небольшие по размеру. Важно следить, чтобы они не попали в рот и не перекрыли дыхательные пути ребенка. Также не забудьте убрать стеклянные предметы и все, что может разбиться и рассыпать вокруг опасные осколки», — посоветовала Одинаева.
Среди других рекомендаций — стелить на дно ванны противоскользящий коврик, не наливать ванну до краев, чтобы ребенок сидел в ней по грудь. Также нужно следить за температурой воды.