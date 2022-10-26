На Тюменском «ИНФОТЕХе-2022» подписано три соглашения о сотрудничестве

Такой опыт взаимодействия между субъектами России не первый. В прошлом году с Оренбургской областью было заключено соглашение о передачи права использования информационного сервиса «ИТ-Навигатор Тюменской области». Сервис полезен как ИТ-компаниям, так и организациям иных сфер, внедряющих в свою деятельность цифровые технологии. В этом году право на использование тюменской цифровой системы получила Рязанская и Владимирская область.