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На Тюменском «ИНФОТЕХе-2022» подписано три соглашения о сотрудничестве

26 октября 11:23
Фото: департамент информатизации ТО
Три важных соглашения о сотрудничестве между компаниями Тюменской области и федеральными предприятиями, организациями и вузами заключили на XV форуме «ИНФОТЕХ-2022». Об этом рассказали в региональном департаменте информатизации.

Меморандум о сотрудничестве подписали компания «1С», ООО «Дист АйТи» и ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России. Организации намерены совместными усилиями повышать уровень цифровых знаний студентов и преподавателей вуза, налаживать процессы автоматизации и содействовать обучению информационным технологиям.

С целью наладить сотрудничество в сфере информатизации и модернизации ИТ-технологий, подписали соглашение ООО «Бюрократ» и Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области». Стороны будут формировать стратегическую систему сотрудничества в сфере технологий и совместно решать задачи создания высококачественных и надежных комплексов электронного оборудования и программного обеспечения.

Еще одним важным событием стало подписание соглашения между Центром информационных технологий Тюменской области и Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области о безвозмездном предоставлении права использования автоматизированной информационной системы «Мониторинг показателей цифрового неравенства» (АИС «Связь»). Данная система предназначена для информационно-аналитического обеспечения процессов по сбору различных данных от органов местного самоуправления, органов исполнительной власти и оператора широкополосного доступа. Оренбургскую область представлял первый заместитель министра Вечеренко Дмитрий Сергеевич.

Такой опыт взаимодействия между субъектами России не первый. В прошлом году с Оренбургской областью было заключено соглашение о передачи права использования информационного сервиса «ИТ-Навигатор Тюменской области». Сервис полезен как ИТ-компаниям, так и организациям иных сфер, внедряющих в свою деятельность цифровые технологии. В этом году право на использование  тюменской цифровой системы получила Рязанская и Владимирская область.

Также планируется продолжить взаимодействие в таком формате с Приморским краем - передача «ИТ-навигатора» и Нижегородской областью - информационный сервис «Генератор случайных чисел». Все представленные ИС и сервисы разработаны в ГКУ ТО ЦИТТО.

 

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