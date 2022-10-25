В Тюменской области откроется еще одна сельская амбулатория

«Так же к концу года планируем открыть достаточно крупные (более 300 кв. м) амбулатории модульного типа в селах Кулаково, Борки. Это просторные амбулатории с большими санитарными комнатами и пролетами в кабинетах для удобства маломобильных пациентов. С этой же целью на всех новых объектах будут установлены пандусы и удобные входные группы», - рассказал главный врач областной больницы Мигран Мартиросян.