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В Тюменской области откроется еще одна сельская амбулатория

25 октября 13:26
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
По региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта скоро примет первых пациентов новая врачебная амбулатория в селе Перевалово Тюменского района. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Амбулатория является структурным подразделением Областной больницы №19. Более 1500 сельчанам будет доступна первичная медико-санитарная помощь.

Открытие амбулатории планируется к концу 2022 года. Сегодня завершаются процедуры по оформлению медицинской лицензии, в амбулаторию закупаются мебель и оборудование, учреждение заключает договоры с ресурсоснабжающими организациями.

Врачебная амбулатория располагается в здании модульного типа площадью более 300 квадратных метров. Мощность медучреждения составит порядка 50 посещений в смену. Здесь будут работать терапевт, педиатр, врач общей практики (семейный врач), акушер-гинеколог. Откроются зубной кабинет, прививочный кабинет, кабинет функциональной диагностики, дневной стационар, а также кабинет для работы приезжающих из поликлиники профильных специалистов - эндокринолога, онколога, хирурга.

«Так же к концу года планируем открыть достаточно крупные (более 300 кв. м) амбулатории модульного типа в селах Кулаково, Борки. Это просторные амбулатории с большими санитарными комнатами и пролетами в кабинетах для удобства маломобильных пациентов. С этой же целью на всех новых объектах будут установлены пандусы и удобные входные группы», - рассказал главный врач областной больницы Мигран Мартиросян.

Главный врач подчеркнул, что модульные здания возведены из высококачественных материалов и предлагают все удобства для организации первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи сельских жителям.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной до 2025 года, Областная больница № 19 ведет строительство новых объектов здравоохранения, приобрела и продолжает закупать новое современное медицинское оборудование.

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