На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудили перспективы развития регионов

«Тюменская область — субъект Российской Федерации. Здесь важны оба слова. Федерация, по смыслу слова — союз. Мы существуем не сами по себе, мы являемся органичной и немаловажной частью этого уникального союза. Все происходящее в нем и с ним нас напрямую касается. И мы — субъект, а не объект. Мы самостоятельно думаем и действуем, принимаем решения, выбираем траекторию совместного с союзниками движения в будущее», — подчеркнул губернатор.
С основной лекцией «Перспективы российских регионов: новые пространственные балансы и точки роста» на Губернаторских чтениях выступил вице-президент, руководитель департамента региональных исследований Центра политических технологий, профессор, заведующий лабораторией региональных политических исследований Высшей школы экономики, профессор МГИМО Ростислав Туровский.
По ученого, Тюменская область занимает относительно стабильное место в российской экономике, и это позитивное явление. Что касается вектора развития — в нынешних реалиях и перспективе может быть интересен глобальный разворот на Восток и на Юг, осуществить который позволяет географическое положение региона.
У региона есть репутация организационного и инновационного центра. В этой логике возможно дальнейшее развитие многих отраслей экономики, считает Ростислав Туровский. Кроме того, Тюменская область может быть центром создания эффективных практик межрегионального сотрудничества и кооперации, подчеркнул лектор, отвечая на вопросы участников Губернаторских чтений.
Подводя итоги встречи, Александр Моор поддержал Ростислава Туровского в том, что в России необходимо сохранять многомодельность управления. Передача регионам ряда полномочий для эффективного реагирования на пандемию COVID-19 позволила добиться позитивных результатов, отметил глава региона.
Что касается эффективности горизонтального взаимодействия между регионами — она доказана опытом сотрудничества между Тюменской областью, Югрой и Ямалом, сказал губернатор.
«Практика показывает, что мы можем использовать для нашего развития общую инфраструктуру и сложившиеся взаимоотношения между субъектами экономики», — подчеркнул Александр Моор. В качестве примера он напомнил о масштабном межрегиональном проекте по созданию Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня. В эту логику укладывается и проект создания в Тюмени мощного межвузовского кампуса.
Также Тюменской области следует развиваться, как сервисному центру для топливно-энергетического комплекса. Александр Моор отметил, что мировая потребность в энергии сокращаться не будет, поэтому тюменские компетенции в сфере ТЭК могут быть востребованы не только в России, но и за рубежом.
«Мы могли бы создать крупную и конкурентоспособную на мировом рынке нефтесервисную компанию. Задача сложная и долгосрочная, но база для ее решения у нас есть. Лектор неоднократно говорил о достигнутой Тюменской областью экономической стабильности. Поэтому опору для дальнейшего развития мы можем найти только внутри себя. И такой опыт у нас есть», — подчеркнул глава региона.