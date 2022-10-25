На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудили перспективы развития регионов

«Тюменская область — субъект Российской Федерации. Здесь важны оба слова. Федерация, по смыслу слова — союз. Мы существуем не сами по себе, мы являемся органичной и немаловажной частью этого уникального союза. Все происходящее в нем и с ним нас напрямую касается. И мы — субъект, а не объект. Мы самостоятельно думаем и действуем, принимаем решения, выбираем траекторию совместного с союзниками движения в будущее», — подчеркнул губернатор.