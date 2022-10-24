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Западно-Сибирский НОЦ и Торгово-промышленная палата подписали соглашение

24 октября 12:47
Фото: Департамент образования и науки Тюменской области
21 октября 2022 года в рамках развития партнёрских отношений состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами Тюменской области, ХМАО-Югры, Ямало-Нененцкого АО и АНО (проектным офисом Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня).

Цель сотрудничества: повышение конкурентоспособности экономики трех регионов путем эффективного использования результатов фундаментальных исследований и научно-технических разработок Западно-Сибирского НОЦ на основе кооперации вузов, научных организаций и предприятий реального сектора экономики.

Объединение усилий, консолидация всех имеющихся ресурсов организаций-участников НОЦ и их партнеров в значительной мере будут способствовать ускорению процессов формирования технологического суверенитета государства, что является ключевой целью в условиях внешних санкций.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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