Западно-Сибирский НОЦ и Торгово-промышленная палата подписали соглашение

Цель сотрудничества: повышение конкурентоспособности экономики трех регионов путем эффективного использования результатов фундаментальных исследований и научно-технических разработок Западно-Сибирского НОЦ на основе кооперации вузов, научных организаций и предприятий реального сектора экономики.
Объединение усилий, консолидация всех имеющихся ресурсов организаций-участников НОЦ и их партнеров в значительной мере будут способствовать ускорению процессов формирования технологического суверенитета государства, что является ключевой целью в условиях внешних санкций.