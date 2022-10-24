В Тюмени ожидается снег на этой неделе

В среду температура за окном опустится до +2 градусов. Ночью ожидаются заморозки. В четверг днем станет холоднее еще на один градус, а ночью будет -4 градуса. В пятницу обещают пасмурную погоду до +3 градусов. Ветер юго-западный. Его скорость составит шесть метров в секунду.