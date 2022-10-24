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Posted 24 октября 2022,, 12:10

Published 24 октября 2022,, 12:10

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюмени ожидается снег на этой неделе

24 октября 2022, 12:10
А административном центре Тюменской области с 24 по 30 октября будет стоять обычная осенняя погода.

В один из дней Тюмень может накрыть снег с дождем. Об этом информирует «КП-Тюмень».

В понедельник, по словам синоптиков, в городе будет сильный ветер. Его порывы с юго-запада могут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

Во вторник ветер не стихнет. На протяжении ночи и вплоть до вечера 25 октября будет лить мелкий дождь.

В среду температура за окном опустится до +2 градусов. Ночью ожидаются заморозки. В четверг днем станет холоднее еще на один градус, а ночью будет -4 градуса. В пятницу обещают пасмурную погоду до +3 градусов. Ветер юго-западный. Его скорость составит шесть метров в секунду.

Выходные начнутся со снега и дождя. Небо закроют серые тучи

На следующей неделе тоже прогнозируется снег с дождем. Сильных морозов пока не ожидается.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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