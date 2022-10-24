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Posted 24 октября 2022,, 12:14

Published 24 октября 2022,, 12:14

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюмени мужчине сломали челюсть в драке

24 октября 2022, 12:14
В административном центре Тюменской области в полицию обратились медики.

В клинику привезли пациента с переломом челюсти. Об этом информирует «КП-Тюмень».

Полицейские узнали, что 33-летнего пострадавшего избили. Преступление совершил 35-летний ранее судимый гражданин.

Во время ссоры фигурант дела начал бить потерпевшего, и сломал ему нижнюю челюсть.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Виновному грозит три года колонии. Пока его отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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