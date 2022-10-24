В Тюмени мужчине сломали челюсть в драке

Posted 24 октября 2022,, 12:14
Published 24 октября 2022,, 12:14
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Полицейские узнали, что 33-летнего пострадавшего избили. Преступление совершил 35-летний ранее судимый гражданин.
Во время ссоры фигурант дела начал бить потерпевшего, и сломал ему нижнюю челюсть.
Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Виновному грозит три года колонии. Пока его отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.