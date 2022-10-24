Тюменские педагоги вновь стали лучшими во Всероссийском профконкурсе

Финалисты провели для учащихся Лингвистической школы им. Ю.Д. Дешериева междисциплинарный урок. Перед участниками стояла задача раскрыть профессиональный потенциал в условиях планирования, проведения и анализа эффективности междисциплинарного занятия. Они проявили творческий потенциал, самостоятельность, умение ориентироваться в ситуации, знание своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный, междисциплинарный и метапредметный уровни. Также участники прошли конкурсное испытание «Педагогический совет», где продемонстрировали профессиональные компетенции в области конструктивного взаимодействия с педагогическим коллективом.