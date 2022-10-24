nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские педагоги вновь стали лучшими

24 октября 12:10
Фото: Департамент образования и науки Тюменской области
Сразу 2 команды из школ Тюменской области в числе лучших во Всероссийском конкурсе «Флагманы образования. Школа» президентской платформы “Россия – страна возможностей”

Конкурс является уникальной площадкой для обмена опытом и распространения лучших педагогических практик, на которой педагоги и управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников.

Команды из средней школы №15 г.Тюмени и средней школы №37 им. Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова блестяще справились с тремя очными конкурсными испытаниями и завоевали звания победителей!

Финалисты провели для учащихся Лингвистической школы им. Ю.Д. Дешериева междисциплинарный урок. Перед участниками стояла задача раскрыть профессиональный потенциал в условиях планирования, проведения и анализа эффективности междисциплинарного занятия. Они проявили творческий потенциал, самостоятельность, умение ориентироваться в ситуации, знание своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный, междисциплинарный и метапредметный уровни. Также участники прошли конкурсное испытание «Педагогический совет», где продемонстрировали профессиональные компетенции в области конструктивного взаимодействия с педагогическим коллективом.

Победители и призеры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы в Мастерской управления «Сенеж» и войти в государственный кадровый резерв. Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Поздравляем наши команды с заслуженной победой!

Справочно:

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25