Тюменские педагоги вновь стали лучшими

Конкурс является уникальной площадкой для обмена опытом и распространения лучших педагогических практик, на которой педагоги и управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников.
Команды из средней школы №15 г.Тюмени и средней школы №37 им. Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова блестяще справились с тремя очными конкурсными испытаниями и завоевали звания победителей!
Финалисты провели для учащихся Лингвистической школы им. Ю.Д. Дешериева междисциплинарный урок. Перед участниками стояла задача раскрыть профессиональный потенциал в условиях планирования, проведения и анализа эффективности междисциплинарного занятия. Они проявили творческий потенциал, самостоятельность, умение ориентироваться в ситуации, знание своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный, междисциплинарный и метапредметный уровни. Также участники прошли конкурсное испытание «Педагогический совет», где продемонстрировали профессиональные компетенции в области конструктивного взаимодействия с педагогическим коллективом.
Победители и призеры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы в Мастерской управления «Сенеж» и войти в государственный кадровый резерв. Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».
Поздравляем наши команды с заслуженной победой!
Справочно:
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.