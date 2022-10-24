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Posted 24 октября 2022,, 12:07

Published 24 октября 2022,, 12:07

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Тюменка ударила мужа ножом из-за страха быть избитой

24 октября 2022, 12:07
Жительницу Тюменской области Шынар С. осудили на три года условного срока за то, что она ударила своего мужа в живот ножом. На суде женщина заявила, что оборонялась.

Как передает «КП — Тюмень», инцидент произошел в начале лета этого года. Супруги, проживающие в одном из сел Казанского района, поссорились в ходе распития алкоголя. Мужчина стал бить жену кулаком по голове и не отвечал на ее просьбы прекратить насилие.

Испугавшись продолжения побоев, женщина взяла на кухне нож, проследовала за мужем в комнату и пырнула его один раз ножом в живот. После этого она убежала к соседу и рассказала о случившемся.

На суде мужчина взял вину за скандал на себя. О супруге отозвался хорошо. Тем не менее ее приговорили к условному сроку. Известно, что ранее ее никогда ни за что не штрафовали.

#Юлия Кононенко#Происшествия#Новости
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