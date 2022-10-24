Тюменка ударила мужа ножом из-за страха быть избитой

Posted 24 октября 2022,, 12:07
Published 24 октября 2022,, 12:07
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как передает «КП — Тюмень», инцидент произошел в начале лета этого года. Супруги, проживающие в одном из сел Казанского района, поссорились в ходе распития алкоголя. Мужчина стал бить жену кулаком по голове и не отвечал на ее просьбы прекратить насилие.
Испугавшись продолжения побоев, женщина взяла на кухне нож, проследовала за мужем в комнату и пырнула его один раз ножом в живот. После этого она убежала к соседу и рассказала о случившемся.
На суде мужчина взял вину за скандал на себя. О супруге отозвался хорошо. Тем не менее ее приговорили к условному сроку. Известно, что ранее ее никогда ни за что не штрафовали.