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Обеспеченность ИТ кадрами обсудили на форуме "Инфотех"

24 октября 11:20
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
В рамках цифрового форума «Инфотех» состоялся круглый стол на тему: «Обеспеченность ИТ-кадрами: сценарии развития». На площадке состоялся диалог бизнес структур, образовательных организаций и исполнительных органов государственной власти Тюменской области.

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области, рассказал о ситуации на рынке труда в ИТ-сфере и поделился способами обеспечения кадровой потребности.

Так, в целях своевременного удовлетворения кадровой потребности работодателей, органами службы занятости реализуется ряд мероприятий, направленных на профориентацию и обучение, в том числе по ИТ-специальностям.

В частности, мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в указанной сфере организуются в рамках федерального проекта «Содействие занятости». При этом для граждан данное обучение организуется совершенно бесплатно.

Участники проекта сами выбирают направление обучения из широкого перечня компетенций, включающего, в том числе, наиболее актуальные образовательные программы, относящиеся к сфере ИТ.

В 2022 году уже 258 человек приступили к обучению по указанным программам.

Также в нашем регионе уже много лет развиваются конкурсы профессионального мастерства «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс». Тюменские участники не раз становились победителями и призерами национальных, европейских и мировых соревнований в ИТ-компетенциях.

«Мы понимаем, что айтишников нужно учить и готовить уже со школы. Всегда, в рамках конкурсов, мы особое внимание уделяем компетенциям в ИТ-сфере. Так, в 2022 году мы впервые в рамках регионального чемпионата «Абилимпикс» провели соревнования для наших самых юных конкурсантов (10-12 лет) по компетенции «Промышленная робототехника», - подчеркнул Александр Анатольевич.

Последние годы показали, насколько актуальна ИТ-сфера, и насколько важно обеспечивать развитие общества в данном направлении. Поэтому органы службы занятости, несомненно, продолжат работу в данном направлении.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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