Обеспеченность ИТ кадрами обсудили на форуме "Инфотех"

«Мы понимаем, что айтишников нужно учить и готовить уже со школы. Всегда, в рамках конкурсов, мы особое внимание уделяем компетенциям в ИТ-сфере. Так, в 2022 году мы впервые в рамках регионального чемпионата «Абилимпикс» провели соревнования для наших самых юных конкурсантов (10-12 лет) по компетенции «Промышленная робототехника», - подчеркнул Александр Анатольевич.