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Объявлен прием заявок на конкурс «Технологии кадрового суверенитета»

24 октября 13:15
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» запущен конкурс «Технологии кадрового суверенитета».

Конкурс направлен на поиск эффективных решений и практик по предоставлению гражданам и работодателям сервисов, позволяющих организовать непрерывное профессиональное развитие человека.

Практики победителей и финалистов будут рекомендованы для дальнейшего распространения и тиражирования в субъектах Российской Федерации. К участию приглашаются организации всех типов, в том числе образовательные, операторы цифровых платформ занятости, корпоративные университеты. Участник отбора может подать неограниченное количество заявок.

Заявки принимаются на платформе «Смартека» до 4 ноября 2022 года.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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