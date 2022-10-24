Объявлен прием заявок на конкурс «Технологии кадрового суверенитета»

Практики победителей и финалистов будут рекомендованы для дальнейшего распространения и тиражирования в субъектах Российской Федерации. К участию приглашаются организации всех типов, в том числе образовательные, операторы цифровых платформ занятости, корпоративные университеты. Участник отбора может подать неограниченное количество заявок.