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Posted 24 октября 2022,, 13:45

Published 24 октября 2022,, 13:45

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт: Лихорадка может быть признаком развивающейся ВИЧ-инфекции

24 октября 2022, 13:45
Врач-инфекционист сообщил, что острый период ВИЧ может сопровождаться лихорадкой.

По словам руководителя Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгия Сапронова, начальный период заражения ВИЧ-инфекции протекает бессимптомно. А вот острый период её развития может вызвать лихорадку, пишет NEWS.ru.

Эксперт заявил, что бессимптомный период может быть достаточно длительным. Что касается последующих проявлений, то они могут быть крайне разнообразны. У пациента может развиться диарея, пневмония, может даже случиться реактивации туберкулёза.

Также Сапронов отметил, что наиболее надёжным способом выявления ВИЧ являются лабораторные исследования.

#Общество#Светлана (Холдинг) Павлова#Новости
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