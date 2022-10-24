Эксперт: Лихорадка может быть признаком развивающейся ВИЧ-инфекции

Posted 24 октября 2022,, 13:45
Published 24 октября 2022,, 13:45
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам руководителя Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгия Сапронова, начальный период заражения ВИЧ-инфекции протекает бессимптомно. А вот острый период её развития может вызвать лихорадку, пишет NEWS.ru.
Эксперт заявил, что бессимптомный период может быть достаточно длительным. Что касается последующих проявлений, то они могут быть крайне разнообразны. У пациента может развиться диарея, пневмония, может даже случиться реактивации туберкулёза.
Также Сапронов отметил, что наиболее надёжным способом выявления ВИЧ являются лабораторные исследования.